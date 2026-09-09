Así queda la Champions League tras la victoria del Barcelona y la derrota del Atlético: clasificación y resultados

El FC Barcelona muestra su potencial goleando al Feyenoord y manda un aviso a sus principales rivales en la lucha por un título que defiende un Paris Saint-Germain, campeón de las dos últimas ediciones, que no tuvo ninguna piedad con el modesto Slovan Bratislava. El Atleti cayó en Liverpool

Seis nuevos encuentros se disputaron este miércoles correspondientes a la jornada 1 de la fase de liga de la UEFA Champions League. Una fecha marcada por las goleadas del FC Barcelona y el Paris Saint-Germain que mostraron su candidatura a ganar el título y por los interesantes enfrentamientos entre Liverpool y Atlético de Madrid y entre el Nápoles y el Arsenal.

El Barça muestra su potencial contra el Feyenoord

El FC Barcelona volvió a demostrar que atraviesa un gran momento de forma tras golear al Feyenoord por un claro 5-1. El club catalán se mostró muy superior a su rival desde el inicio y, por tanto, no dio ninguna opción a la sorpresa. Raphinha fue el futbolista que abrió el marcador con una jugada personal en la que dejó atrás con un excelente recorte a dos rivales. Luego Adeyemi aumentó la ventaja con un excelente disparo lejano. El tercero fue obra de Raphinha que definió a la perfección en el mano a mano contra el portero rival. Lamine Yamal puso el 4-0 en un lanzamiento de falta directa en la que tuvo la colaboración de la barrera que se abrió. Posteriormente, acortó distancias el Feyenoord, pero finalmente Gabriel Jesús puso el definitivo 5-1 al peinar un centro de Lamine Yamal.

El Atlético no puede puntuar en casa del Liverpool

No le fue demasiado bien al Atlético de Madrid que cayó en su visita al Liverpool. Y eso que el equipo de Diego Pablo Simeone comenzó bien ya que se adelantó con un gol, de Marcos Llorente tras aprovechar un pase al hueco de Julián Álvarez. Antes del descanso, Szoboszlai empató y en el inicio de la segunda parte Mac Allister marcó el 2-1.

No pudo empatar el equipo rojiblanco a pesar de intentarlo, pero sin tener demasiado acierto en alguna que otra ocasión que pisó el área del Liverpool.

Demirovic lidera al Stuttgart contra el Viking

En uno de los dos partidos que se jugaron antes de la 21:00 horas, el Stuttgart venció por 3-1 al modesto Viking, una de los equipos que están llamados a caer en esta fase de liga de la UEFA Champions League.

El conjunto alemán fue liderado por Ermedin Demorovic, que marcó los tres goles en la primera parte. El club noruego sólo pudo aguantar hasta el minuto 22 cuando empató Tripic.

El PSG golea al Slovan Bratislava

El Paris Saint-Germain, actual defensor del título de la UEFA Champions League, no tuvo ningún problema para superar al Slovan Bratislava al que goleó por 6-1.

Dembélé encarriló el triunfo con dos goles tempraneros y, posteriormente, Ferran Torres marcó un triplete y Fabián cerró la cuenta para dejar claro que el equipo que entrena Luis Enrique aún tiene hambre.

Nápoles y Arsenal disputaron un partido igualado que decidió Odegaard

Nápoles y Arsenal jugaron un partido muy igualado en el Estadio Diego Armando Maradona. Los dos equipos tuvieron ocasiones más que suficientes para marcar, pero hubo que esperar hasta la recta final del encuentro para que alguna se culminara correctamente.

Fue Odegaard que con un disparo desde el frontal del área puso el 0-1 en el marcador.

El Sporting de Portugal remonta al Galatasaray

Por su parte, el Sporting de Portugal le cambió la cara a la noche la cual comenzó contraria a sus intereses debido a que el Galatasaray empezó ganando con un gol en propia puerta de Gonçalo Inácio.

No se vino abajo el club luso que empató gracias a Geny Catamo y se puso por delante gracias a los tanto de Luis Suárez, de penalti, y de Rodrigo Zalazar.

Así queda la clasificación de la UEFA Champions League tras la disputa de los partidos del miércoles correspondientes a la jornada 1