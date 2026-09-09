Liverpool 2-1 Atlético de Madrid: La magia de Marcos Llorente no basta en Anfield

El campeón del mundo logró su quinto tanto en el feudo del conjunto 'red' en los últimos años, pero los de Simeone recularon tras el 0-1 y el equipo dirigido por Andoni Iraola remontó para comenzar con buen pie la Champions

Ni siquiera la 'maldición' de Marcos Llorente pudo con un Liverpool que remontó ante el Atlético de Madrid en el estreno de ambos equipos en la presente edición de la Champions. El conjunto inglés tenía cuentas pendientes con el ya ex internacional español desde aquella eliminación en marzo de 2020. Los 'Reds' no olvidan los cuatro goles que ha marcado en Anfield. Y llegó un quinto. Pero el equipo dirigido por Andoni Iraola esta vez supo darle la vuelta.

Asistencia de Julián Álvarez y gol de Marcos Llorente

A los 20 minutos, Llorente aprovechó una asistencia de Julián Álvarez, de vuelta a la titularidad, para hacerse grande delante de la grada de 'The Kop'. Una imagen que persigue a los aficionados ingleses por más de un lustro y que cercenó su posibilidad de crear una dinastía en Europa. Llorente acabó aquella noche con el vigente campeón y el Liverpool no ha vuelto a oler un 'Orejona'.

Pero el empuje del Liverpool obligó al equipo de Diego Pablo Simeone a recular. Estaba haciendo daño a una línea adelantada y a una defensa de urgencias, con una pareja tierna como la que forma Van Dijk y Jacquet, que apenas han jugado unos partidos juntos, y porque el lateral derecho era Ronald Araújo, ya que no es posible confiar en Jeremie Frimpong. Pero el equipo reculó ante las acometidas locales.

Szoboszlai premia la reacción del Liverpool

El Liverpool cogió el mando del partido y, aunque a este conjunto de Andoni Iraola aún le queda un largo proceso de maduración, tiene armas de sobra para hacer daño. Si no es Isak, es Wirt, si no, Barcola y si no, Ngumoha. Y si encima se unen los centrocampistas, el Liverpool responde.

Lo había merecido ya Wirtz, con una volea que despejó otro de los héroes de este estadio, Jan Oblak, pero el premio se lo llevó Szoboszlai, después de un taconazo surrealista de Araújo dentro del área. El uruguayo se vistió de asistente y permitió el empate del húngaro antes del descanso. A Simeone se le cayó la moral del equipo, que acusó el tanto.

Mac Allister remonta y el Atlético desaparece

En cuanto empezó la segunda parte, los espacios en la defensa rojiblanca afloraron y Barcola debió marcar el 2-1 en un mano a mano que un futbolista que cuesta 140 millones tiene que marcar sí o sí. Encima, unos minutos después se lesionó. Pero en la jugada posterior a ese error y tras poder tocar y tocar el Liverpool llegó a la frontal del Atlético sin que nadie hiciera nada y Alexis Mac Allister enganchó la pelota con la zurda y culminó la remontada.

Reivindicación para el argentino, que en la previa del partido esgrimió su resentimiento contra el Liverpool por no haber renovado su contrato y sí el de sus compañeros en el medio. Se señaló el pecho y dijo 'aquí estoy yo'. Su gol sentenció al Atlético, incapaz de volver a reengancharse al partido en ataque, pensativo aún sobre qué hubiera pasado si el Liverpool no le hubiese apretado tanto tras el gol de Llorente y si le hubiese buscado más cuando había espacios y cuando los de Iraola se preguntaban si esto iba a ser la primera decepción europea de la temporada.

Con el tiempo ya casi cumplido y el Atlético agarrándose a algún milagro en el tiempo de descuento, a Frimpong le anularon el tercero por fuera de juego. No importó. La victoria se quedó en Anfield y el Atlético empieza con el pie izquierdo esta Champions. Será un camino largo hacia el top ocho.

Ficha técnica:

Liverpool: Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez (Tsimikas, min.88); Mac Allister (Gravenberch, min.69), Szoboszlai, Wirtz; Ngumoha (Frimpong, m.60), Barcola (Muñoz, min.60) e Isak (Koumas, min.88)

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Romero (Le Normand, min.77), Hancko; Simeone, Barrios (Hjulmand, min.77), Koke (Lookman, min.59), Baena (David, min.73); Kang In-Lee (Grimaldo, min.59) y Álvarez.

Goles: 0-1 Llorente, min.22, 1-1 Szoboszlai, min.40, 2-1 Mac Allister, min.50

Árbitro: Davide Massa (Italia). Amonestó a Mac Allister (m.28) por parte del Liverpool y a Pubill (m.51) por parte del Atlético de Madrid.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 1 de la fase de liga de la Liga de Campeones disputado en Anfield (Liverpool).