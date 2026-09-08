Media Europa, a por Vitor Roque y William Carvalho encuentra equipo

El delantero brasileño ha subido su cotización en el Palmeiras y ya cuesta el doble del valor con el que se fue del Betis

Aunque hace una semana que cerró el mercado de fichajes en la mayoría de las ligas, entre ellas todas las importantes, aunque está abierto en otras partes del mundo y también hay nombres llamativos (Carvajal, Sterling, Icardi...) libres para poder fichar por cualquiera.

No es el caso de un Vitor Roque que se ha revalorizado desde su salida del Betis. El joven jugador brasileño, cuyo valor de mercado bajó hasta los 20 millones de euros tras no contar en el Barça y fracasar en el equipo verdiblanco, ya cotiza casi al doble de ese precio después de haber relanzado su carrera en Brasil.

'Tigrinho' tiene contrato con el Palmerias hasta 2029, peo todo hace indicar que regresará a Europa en el mercado invernal. Este verano era inviable porque el Brasileirao -donde marcha líder- y la Copa Libertadores -donde juega cuartos de final- están en su momento culminante, pero los campeonatos acaban en América entre noviembre y diciembre y es ahí cuando ponen a sus mejores jugadores en el mercado.

El nombre de Vitor Roque ya ha aparecido en el punto de mira de varios de los mejores equipos de Europa, entre ellos un Atlético de Madrid que, con la llegada de Jonathan David descarta esa opción, salvo que haya salidas. Su nombre está vinculado, especialmente con clubes de la Premier League (Chelsea, Manchester United, Newcastle y Tottenham) que sí tendrían 'cash' para afrontar los 38 millones en los que ahora está valorado.

El jugador se marchó del Barça por 25,5 millones de euros, pero el equipo blaugrana se guardó un 20% de una futura transferencia por más de 30 millones, lo que obliga al Palmeras a cobrar una cantidad alta para poder sacar beneficio. El Betis también rascaría algo por el mecanismo de solidaridad, merced a los meses que jugó en Heliópolis con menos de 23 años.

William Carvalho, fichaje 'fantasma' del Palm City

El de Vitor Roque no es el único exbético que ha sido noticia en el mercado en las últimas horas. También lo ha sido William Carvalho, que se ha comprometido con el Palm City, pero cuyo fichaje aún no ha hecho oficial el equipo emiratí. Se da la casualidad de que es el mismo club que ha dejado Cristian Tello, que ese lunes anunció su retirada del fútbol profesional.

El internacional portugués, tras su paso por el fútbol mexicano, ha recalado en el conjunto árabe, con el que ya ha disputado tres encuentros. En su nuevo equipo juega de pivote posicional por detrás de un canterano bético, Alejandro Pozuelo, cuyo fichaje sí fue anunciado y que renovó a primeros de agosto.

El equipo de Pozuelo y William Carvalho marcha en mitad de tabla después de haber perdido en las dos primera jornadas ante Emirates Club y Al-Arabi, y de haber ganado (2-1) al Al-Hamriyah en la última jornada.