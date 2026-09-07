Este Sevilla tiene delantero: Stassin sólo tardó 33 minutos en hacer algo excepcional en 26 años de historia

El internacional belga se estrenó por la puerta grande en la visita liguera al RCD Espanyol y sólo necesitó media hora de juego para marcar su primera diana para brindar a un equipo que jugaba con 10 una victoria que se le acabó escapando en el 90+8'

El Sevilla FC tiene delantero. Es lo que cabe concluir después de ver el ilusionante debut de Lucas Stassin con el club nervionense. El internacional belga saltó al terreno de juego en el minuto 52 del encuentro ante el RCD Espanyol, en el 67' estuvo a punto de estrenarse con un disparo tras una gran acción de Jon Guridi que fue despejado por Marko Dmitrovic y en el 85' demostró su calidad con un remate sin dejarla caer -pese a estar tapado por muchos rivales- tras un potente saque de banda de José Ángel Carmona que puso un 0-1 que bien podría haber sido determinante para que los nervionenses sumasen los tres puntos con sólo 10 jugadores de no haber sido por el clamoroso error defensivo del canterano en el 90+8'.

Stassin es el octavo delantero del Sevilla FC que debuta con gol en el siglo XXI

"Peleamos y creo que es un buen punto, pero es muy complicado jugar con un futbolista menos", manifestó Stassin ante las cámaras del Sevilla FC en la zona mixta del RCDE Stadium tras el 1-1 con los pericos. "Estoy muy contento con mi debut, con el gol y desde ya estoy pensando en el siguiente partido para poder seguir ayudando al equipo. Quiero seguir dando lo mejor para este equipo, estoy muy a gusto desde que llegué", añadió el futbolista cedido por el AS Saint-Éttiene, que se ha convertido en el octavo delantero que consigue marcar en su primer partido oficial con la entidad blanquirroja en lo que va de siglo XXI.

En la primera jornada de LaLiga EA Sports 2026/2027, otro nuevo fichaje sevillista como Guridi también vio puerta el día de su debut oficial (marcó de penalti en el 2-1 al Rayo Vallecano); pero al tratarse de un centrocampista no aparece en una selecta lista a la que hace sólo unos meses se unió Neal Maupay con su golazo al RCD Mallorca y en la que también hay ilustres artilleros como Moisés García, Julio Baptista, Wissan Ben Yedder o Stevan Jovetic; además de otros que no rindieron como se esperaba, casos de Luciano Vietto o André Silva.

Moisés García , en 2001: en un Zaragoza 1-1 Sevilla

, en 2001: en un Zaragoza 1-1 Sevilla Julio Baptista , en 2003: en un Sevilla 1-0 Atlético

, en 2003: en un Sevilla 1-0 Atlético Ben Yedder , en 2016: en un Sevilla 6-4 Espanyol

, en 2016: en un Sevilla 6-4 Espanyol Luciano Vietto , en 2016: en un Sevilla 6-4 Espanyol

, en 2016: en un Sevilla 6-4 Espanyol Stevan Jovetic , en 2017: en un Sevilla 3-3 Real Madrid

, en 2017: en un Sevilla 3-3 Real Madrid André Silva , en 2018: 'hat-trick' en el Rayo 1-4 Sevilla

, en 2018: 'hat-trick' en el Rayo 1-4 Sevilla Neal Maupay , 2026: en el Mallorca 4-1 Sevilla

, 2026: en el Mallorca 4-1 Sevilla Lucas Stassin, 2026: en el Espanyol 1-1 Sevilla

El fútbol y el gol, una información genética heredada por la familia Stassin

Lucas Stassin se ha unido a esta lista apenas cinco días después de aterrizar en la capital andaluza y sólo ha dispuesto de cuatro entrenamientos para intentar asimilar un mínimo de conceptos del juego que impone Luis García Plaza antes de entrar en su primera convocatoria y de tener sus primeros minutos en LaLiga española. A partir de ahí, sólo necesitó media horita para demostrar que mantiene un fuerte vínculo con el gol y para hacer lo que sólo otros ocho arietes sevillistas han conseguido en los últimos 26 años.

Un total de 23 tantos y 14 asistencias acumuló en 66 citas en el AS Saint-Étienne; 11+6 firmó en 32 partidos con el KVC Westerlo; y 15+3 dejó entre los 34 encuentros que sumó entre el RSC Anderlecht y su filial. Y es que Lucas lleva el fútbol en el ADN: hijo de Stéphane Stassin y sobrino de Sébastien Stassin, ya retirados,tiene un primo, Zéno Stassin, jugando en el Juvenil de la SD Huesca y a otro, Noah Stassin, en el Olympic Charleroi belga.