La intrahistoria del gol de Marcos Fernández al Sevilla

El delantero catalán marcó el gol del empate perico en el tiempo de descuento y se lo dedicó a Ceuta

El RCD Espanyol y el Sevilla FC empataron a uno este domingo en el RCDE Stadium en un partido que tuvo de todo. Goles, expulsiones, tantos anulados y a Marcos Fernández como héroe local. El ariete catalán marcó en el minuto 98 el definitivo 1-1, empatando el tanto que el belga Lucas Stassin anotó para los nervionenses 13 minutos antes.

Marcos estrelló el balón en el larguero en el añadido del añadido y él mismo recogió el rechace y superó a Odysseas Vlachodimos para rescatar dos puntos para su equipo. Tras el gol, el delantero del Espanyol dejó una de las imágenes del choque durante su celebración, en la que mostró una camiseta en la que se leía "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende".

Marcos Fernández, ceutí de adopción

El ariete de Cambrils estuvo la temporada 2025/26 en la AD Ceuta FC, club en el que destacó en Segunda división marcando 14 goles en 36 partidos y siendo pieza clave para el técnico José Juan Romero.

Su desempeño en la ciudad autónoma y su pretemporada convencieron a Manolo González este verano para que no abandonase Barcelona y se quedase en la primera plantilla del Espanyol pese a tener numerosas ofertas.

"El año pasado (Ceuta) me dio la oportunidad de estar en el fútbol profesional. Me acogieron como si fuese uno más", explicó Marcos Fernández tras el partido, considerando "una pena" lo que está viviendo Ceuta en estos momentos con la crisis migratoria. "Espero que se pueda resolver lo antes posible y que se pueda volver a la normalidad. Desde aquí mandarles todo mi ánimo y decirles que sigan con la unión que han tenido, que es de admirar", concluyó.

En sus redes sociales, José Juan Romero, todavía entrenador del Ceuta, agradeció al delantero perico su gesto con unas sentidas palabras. "Este tipo es ORO en todo, en lo personal y en lo futbolístico. Gracias por tanto, amigo Don Marcos Fernández", escribió el técnico de Gerena.

Además, el tanto supo especialmente bien a Marcos por el rival, ya que el catalán estuvo en la cantera del Real Betis antes de irse al Ceuta cedido procedente del Espanyol, por lo que su equipo en la capital hispalense es más que obvio.

"Insatisfechos" con el empate ante el Sevilla

Al margen del homenaje a Ceuta, Marcos Fernández se mostró "un poco insatisfechos" tras haber empatado con los nervionenses, ya que no pudieron hacer valer la ventaja numérica sobre el césped y querían "los tres puntos y más en casa".

"Tal y como se han puesto las cosas, por lo menos hemos sacado un punto. Seguimos sumando, se ha visto que el bloque sabe dar la vuelta a los partidos... Nos ha faltado simplemente acabar de materializar las jugadas", destacó.