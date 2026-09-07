Manolo González cuestiona el gol anulado a Omar El Hilali: ﻿"Son criterios que no acabamos de entender"

El técnico del Espanyol, tras el empate ante el Sevilla en el RCDE Stadium, valoró jugadas polémicas como el gol anulado al defensa de Marruecos: "No sabemos por qué se anula el 1-0, y si se hubiera anulado el otro hubiera sido increíble"

El Espanyol se llevó un punto de la visita del Sevilla al RCDE Stadium. Los de Manolo González no pudieron aprovechar la superioridad númerica en el terreno de juego, desde el minuto 56, para poder llevarse la victoria. Stassin abrió el marcador en el 85' y Marcos Fernández puso el empate en los últimos compases del choque. Tras ello, el técnico del equipo perico compareció en rueda de prensa para analizar el tropiezo de los suyos.

Manolo González se 'mojó' con las jugadas polémicas del partido contra el Sevilla, como la tarjeta roja a Sangante por la entrada a Roberto Fernández, que se quedaba solo ante Vlachodimos. Sesma Espinosa anuló el tanto de Omar El Hilali en el minuto 62, que hubiera supuesto el 1-0 en el marcador del RCDE Stadium. El técnico del Espanyol fue muy claro afirmando que "son criterios que no acabamos de entender".

Manolo González: "No sabemos por qué se anula el 1-0"

De esta manera, Manolo González ha comparecido, ante los medios de comunicación tras el empate ante el Sevilla, para explicar sus sensaciones con jugadas polémicas como la del gol anulado a Omar El Hilali: "Son criterios que no acabamos de entender. No sabemos por qué se anula el 1-0, y si se hubiera anulado el otro hubiera sido increíble. Ni nosotros lo entendemos. Los criterios deben ser unificados".

Manolo González ha ofrecido una valoración del encuentro contra el Sevilla, que ha acabado en reparto de puntos: "Ha sido un partido muy complicado. En el primer tramo estuvimos bien con balón, ellos lo igualaron y nos costó más, tenemos que trabajarlo. Después tuvimos dominio, pero no claridad en los últimos metros. El gol de Omar hubiera cambiado el partido y el 0-1 está mal defendido. Hay aspectos del juego mejorables".

Además, el técnico del Espanyol ha afirmado, sobre el Sevilla de Luis García Plaza, que "no generó peligro, salvo la contra que ha parado Dmitrovic y el gol. Nosotros hemos intentado jugar pero nos ha costado, no hemos estado finos. Con el 3-5-2 sí tuvimos más profundidad y después metimos a Riedel y Urko atrás, con Edu (Expósito) por delante".

Manolo González: "No atacar bien es lo que te lleva a tener que defender mucho"

Manolo González afirma que "hemos tenido jugadores por delante del balón para generar más juego y situaciones. Hay que arreglarlo. Teníamos que mover más rápido al rival, más precisión, chut frontal y centros. No nos tenemos que equivocar en no ser un equipo que quiere atacar siempre, sino en encontrar las ventajas. No atacar bien es lo que te lleva a tener que defender mucho. Tenemos que tocarlo esta semana ya".

El técnico del Espanyol ha aprovechado para hablar del encuentro de Quilindshcy y Bryan Zaragoza: "Quilindschy realmente no está entrando porque Hinojo está a muy buen nivel, entonces tampoco es justo cargarte a un jugador cuando está bien. Es un jugador que quizá técnicamente es de lo mejor del equipo, tiene buen golpeo a balón parado, tiene buen golpeo a distancia, tiene un centro muy bueno".

Sobre Bryan Zaragoza ha explicado que tiene "capacidad de desequilibrio, capacidad de leer el juego y entender las ventajas. Bryan es un jugador que nos tiene que dar y esperamos que se adapte y que se ponga físicamente a tono lo más rápido posible."

Manolo González: "Tengo bastante claro dónde hay que tocar a nivel ofensivo"

Manolo González, tras el empate ante el Sevilla, acabó con una conclusión: "La conclusión a nivel de juego la tengo clara: que no nos tenemos que equivocar en ser un equipo que quiere jugar siempre, sino encontrar las ventajas bien, no solo cuando el rival nos viene de una manera determinada. Sí que tengo bastante claro dónde hay que tocar a nivel ofensivo porque sí que es verdad que al final el no atacar bien es lo que te da que tú tengas que defender mucho".

Por ello, el técnico del Espanyol, que apuntaba en la previa las claves del encuentro, cerró en rueda de prensa de la siguiente manera: "Defensivamente creo que no hemos pasado apuros excesivos, quitando la acción que ha parado Marko y la del gol, que es una acción muy mal defendida por nuestra parte, pero sí que en ataque, en ese momento, es una cosa que tenemos que tocar y hay que tocarla esta semana ya."