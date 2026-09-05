Manolo González avisa a Bryan Zaragoza: "Debe ponerse en forma"

El conjunto perico recibe al Sevilla en un día marcado por el partido número 100 de Manolo González, que afronta el duelo "con muchas ganas de volver a ganar". El técnico descarta a Gorosabel, en principio, y avisa del nivel del rival: "Tenemos que acertar en encontrar ventajas"

El Espanyol se enfrentará mañana domingo al Sevilla en el RCD Stadium. Los de Manolo González reciben al conjunto de Luis García Plaza tras una victoria y dos derrotas, por lo que necesitarán los tres puntos para dejar atrás las malas noticias de las últimas jornadas de LaLiga EA Sports. De esta manera, el técnico del conjunto perico afronta un partido especial, ya que será el número 100 al frente del cuadro catalán.

Por otro lado, Manolo González, que ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido ante el Sevilla, ha hablado de nombres propios como el de Bryan Zaragoza o Gorosabel, al que ha descartado, en principio su rpesencia en el duelo de mañana domingo: "Tuvo unas molestias en el aductor en la última etapa en el Athletic Club y queremos que se recupere".

Manolo González busca los tres puntos: "Con muchas ganas de volver a ganar"

En primer lugar, Manolo González explicó sus sensaciones antes de afrontar su partido número 100 con el Espanyol: "Es un motivo de orgullo muy grande llegar al partido 100, por el club que es, y encima consiguiendo objetivos cada temporada. Solo puedo estar agradecido al club, al socio y sobre todo a los jugadores, que son quienes aguantan a los entrenadores".

Por otra parte, el entrenador del Espanyol comentó cómo encara el duelo ante el Sevilla tras dos derrotas en los dos últimos partidos: "Lo afrontamos con muchas ganas de hacer un buen partido y de volver a ganar, sobre todo en casa, que es más importante aún".

Manolo González, sobre Gorosabel: "En prinicipio, no estará mañana"

Manolo González habló de la opción de Gorosabel: "En principio, no estará mañana. Tuvo unas molestias en el aductor en la última etapa en el Athletic Club y queremos que se recupere. El club se ha movido rápido para encontrar a otro lateral derecho de garantías. Cuando Gorosabel, Puado y Kike García estén bien y Bryan en condiciones, será un equipo competitivo y nos ayudará a que la temporada se nos haga menos larga que otras".

El técnico del Espanyol ofreció su valoración sobre el mercado de fichajes que ha firmado el club, con Monchi a la cabeza: "Estoy contento porque el trabajo que se ha hecho, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene el club desde el descenso, es importante. Se ha hecho un mercado bastante bueno y cuando todos los jugadores estén en perfectas condiciones, quedará un equipo competitivo. Ya lo es hoy".

Manolo González: "Tener a dos jugadores por posición nos hará mejorar a todos"

Manolo González apuntó las variantes con las que cuenta en la parcela defensiva: "Lo ideal es lo que tenemos ahora, cuatro centrales para competir en función del partido y del rival. Otras veces hemos tenido muchas limitaciones, ahora no, hay cuatro centrales de nivel. La competencia nos hace mejorar a todos, y tener a dos jugadores por posición nos hará mejorar a todos".

El obetivo del curso para Manolo González: "El objetivo primero es salvarte. Si conseguimos tener los puntos pronto, miraremos más arriba. No quiere decir que no miremos más allá. El primer año quedamos decimocuartos, el año pasado fuimos decimoprimeros e intentaremos superar esa clasificación como primer objetivo. Cuando te saltas el primer objetivo para ir al tercero es cuando tienes el problema".

Las sensaciones de Manolo González con la vuelta de Javi Puado

Manolo González explicó los plazos con Javi Puado, que volvió a entrenar esta semana: "Javi está bastante bien. Hizo el calentamiento con el resto del grupo, pero no el resto del entrenamiento. Esperemos que entre en dinámica del grupo durante el parón. Ya no son las molestias, la lesión larga y complicada, sino que cuando hace muchos golpeos carga el aductor, algo normal cuando haces mucho parón".

El técnico del Espanyol apunta que "si todo va bien, esperamos que después del parón ya vaya él marcando cuándo podrá ir convocado". Sobre Bryan Zaragoza ha afirmado que "entrará en la convocatoria, eso seguro. Tiene más ritmo que hace unos días y poco a poco debe ponerse en forma y coger el ritmo. Esperamos que pueda tener minutos".

Por último, Manolo González ha hablado sobre el Sevilla, que ha realizado su último entrenamiento antes del partido: "Tenemos que acertar en encontrar ventajas. En Anoeta el error más grande fue no encontrarlas, tampoco estuvimos bien con el balón. Es importante estar finos con balón, que la circulación sea rápida y estar bien ubicados. Si eso lo conseguimos, podemos atacar al Sevilla".