Monchi saca pecho de su primer mercado en el Espanyol: "Mi grado de satisfacción es total"

Monchi ha cerrado su primer mercado al frente del Espanyol con la hoja de ruta prácticamente cumplida, hablando de ofertas que llegaron y de la confianza en todo el equipo que afronta el nuevo proyecto

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, ya ha hecho balance de su primer mercado de fichajes al frente de la dirección deportiva del Espanyol. Ha cerrado una ventana de movimientos con 15 salidas y siete incorporaciones, además del regreso de cuatro futbolistas que estaban cedidos, y considera que se ha cumplido en buena medida la hoja de ruta marcada. "Teníamos una hoja de ruta y creo que la hemos cumplido, no digo al 100%, pero en un alto porcentaje", señaló Monchi durante la presentación de Bryan Zaragoza y Andoni Gorosabel, los dos últimos refuerzos del conjunto perico.

El director general deportivo blanquiazul quiso poner en valor el trabajo realizado durante un verano especialmente intenso. Finalmente fueron siete los fichajes, aunque únicamente Àlex Calatrava llegó en propiedad. El resto de incorporaciones se produjeron mediante cesiones, varias de ellas con opciones de compra. "Hay mucha gente detrás que ha dado soporte a un mercado complejo, con muchas operaciones. Sin el trabajo de todos ellos, hubiera sido difícil", explicó.

El respaldo de Alan Pace

Uno de los aspectos que más satisfecho deja a Monchi es la capacidad económica que ha tenido para ejecutar la planificación. El propietario del Espanyol, Alan Pace, cumplió con lo acordado antes del comienzo del mercado. "A mí todo lo que me dijo Alan Pace lo ha cumplido", afirmó.

Monchi reconoció que el club pudo elevar ligeramente el límite salarial inicialmente previsto después de la baja de Kike García, aunque negó que se haya producido un descontrol del gasto. "Mi grado de satisfacción es total", insistió el director deportivo, que ya piensa en las posibilidades que pueda ofrecer el mercado de invierno: "Ha sobrado algo, no mucho". El propio Espanyol ha destacado oficialmente que la planificación se realizó bajo los parámetros económicos establecidos y que la dirección deportiva trabajó con diferentes alternativas para cada posición.

Una oferta por Roberto que el Espanyol rechazó

Durante su comparecencia, Monchi también desveló que el Espanyol recibió una propuesta del Hull City por Roberto Fernández. La oferta llegó a mediados de agosto y la respuesta del club catalán fue inmediata. "Una oferta que evidentemente rechazamos al segundo uno", sentenció. El delantero fue uno de los jugadores que el conjunto perico consideró importantes para su proyecto y Monchi volvió a dejar claro que no hubo dudas respecto a su continuidad.

Un delantero centro era algo debatido. Monchi explicó que la posibilidad fue analizada internamente, pero que el cuerpo técnico nunca consideró imprescindible acudir al mercado. "Roberto, está Marcos, Javi Puado cuando esté puede jugar ahí, incluso Pere Milla puede jugar en un momento puntual", señaló. Y fue tajante sobre la planificación: "No hemos ido al mercado a buscar un '9' en ningún momento. El tiempo dirá".

"La confianza no se gana con palabras"

El máximo responsable deportivo blanquiazul también pidió perspectiva a una afición que, según reconoció, tiene motivos para exigir resultados después de los últimos años. "Somos muy cortoplazistas y, en función de los resultados, pensamos que vamos a ganar LaLiga o que vamos a bajar", reflexionó.

Monchi entiende que el Espanyol necesita competir desde el primer momento, pero también considera imprescindible construir un proyecto estable: "La confianza no se gana con palabras, se gana con hechos".