Gorosabel ya tiene claro lo que quiere aportar al Espanyol: "Soy un jugador agresivo, que se lo deja todo"

El Espanyol pone el broche al mercado con la llegada de Andoni Gorosabel, cedido por el Athletic con opción de compra. El lateral, que sustituirá a Rubén Sánchez, llega con nueve temporadas de experiencia en Primera y dispuesto a aportar "agresividad" y compromiso

El Espanyol ha cerrado su mercado con Andoni Gorosabel como última incorporación. El lateral derecho llega cedido por el Athletic Club con una opción de compra y aterriza para ocupar el vacío dejado por Rubén Sánchez, traspasado al Elche. El futbolista ya ha pronunciado sus primeras palabras como blanquiazul y tiene claro qué quiere aportar.

Gorosabel se mostró ilusionado con el nuevo reto y destacó desde el primer momento la identidad que ha encontrado en el conjunto perico. "Es un club muy cercano con su gente y de mucha tradición. Me siento identificado con eso", explicó el defensa, que ya está deseando ponerse a las órdenes del cuerpo técnico. “Estoy con muchas ganas de poder debutar aquí y dejármelo todo”, añadió.

Nueve temporadas en la élite

Gorosabel cuenta con una experiencia que puede resultar especialmente valiosa para el Espanyol. El lateral acumula nueve temporadas en Primera División, una trayectoria que le permitirá aportar conocimiento y veteranía a la plantilla. "Ya son unas cuantas temporadas en Primera, podré aportar experiencia, el darlo todo en el campo, que es lo que he hecho estos años. Y un poquito de alegría, también", señaló el nuevo jugador blanquiazul.

El futbolista llega para reforzar una posición que había quedado debilitada tras la salida de Rubén Sánchez y asume el reto de hacerse con un puesto en el once.

Un lateral que promete intensidad

Si hay una palabra que define al propio Gorosabel, esa es agresividad. El defensa explicó cómo se ve sobre el terreno de juego y qué pueden esperar los aficionados pericos de él. "Soy un lateral agresivo, que intenta estar concentrado todo el partido".

El nuevo jugador del Espanyol también puso el acento en el compromiso: "Soy un jugador que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club en el que está. Qué mínimo". Su llegada también le permitirá reencontrarse con algunos futbolistas con los que ya coincidió durante etapas anteriores de su carrera, algo que facilitará su adaptación al vestuario.

Un mensaje para toda la afición

Gorosabel no quiso marcharse sin dirigirse directamente a los aficionados del Espanyol. El lateral reconoció que tiene ganas de conocer de cerca a la hinchada blanquiazul y comenzar a sentir el ambiente de Cornellà. "Quiero conocer a los pericos y poder devolverles el cariño que seguramente me den".

El futbolista será presentado oficialmente este jueves junto a Bryan Zaragoza, en el que será su primer acto como jugador del Espanyol. Después llegará el momento de demostrar sobre el césped todo aquello que ya ha prometido.