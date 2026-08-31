Toni Soldevilla rompe su silencio sobre su adicción: "Tenía un problema y lo voy a tener el resto de mi vida"

Toni Soldevilla ha roto su silencio sobre uno de los capítulos más duros de su vida. El excapitán del Espanyol ha reconocido que sufrió una adicción a las drogas y ha explicado cómo pedir ayuda, recibir un diagnóstico de TDAH y aceptar su enfermedad le permitió comenzar de nuevo

Toni Soldevilla, exjugador del Espanyol, ha decidido poner palabras a una de las etapas más complicadas de su vida. El que fuera capitán del RCD Espanyol ha reconocido en una entrevista concedida a El Periódico que durante su etapa como futbolista sufrió una adicción a las drogas que terminó haciendo insostenible su situación personal y profesional.

El exdefensa, que vistió la camiseta blanquiazul entre 1997 y 2005 y disputó 133 encuentros con el primer equipo, ha explicado por primera vez con detalle qué ocurrió durante aquellos años. Su confesión abre la luz sobre una situación que durante mucho tiempo estuvo rodeada de silencio y que incluso provocó su ausencia antes de un encuentro frente al Deportivo. "Todos los problemas que yo venía teniendo desde hacía años se destaparon. Desde el club ya no había forma de taparlo. Llegué a una situación que ya era insostenible. Fui a un centro en Valencia", relata Soldevilla.

Una situación que ya no podía ocultarse

El exfutbolista reconoce que no guarda un buen recuerdo de cómo afrontó aquella situación mientras todavía estaba activo en el fútbol. "No me siento nada orgulloso de la actitud que tuve, a nivel profesional y más representando a mi club", admite. Sin embargo, considera que aquel momento también supuso un punto de inflexión. Tener que detenerse, pedir ayuda y mostrar públicamente una parte de su vida que hasta entonces había permanecido oculta terminó siendo importante para iniciar su recuperación. "Al final me ayudó", explica sobre aquella decisión de apartarse temporalmente del fútbol y acudir a un centro especializado en Valencia.

Soldevilla también pone el foco en la dificultad que existía en aquella época el hablar abiertamente de la salud mental. Los problemas relacionados con psicólogos o psiquiatras todavía estaban cargados de prejuicios y acudir a un profesional podía percibirse como algo excepcional. "Años atrás, todo lo que tenía que ver con problemas de salud mental, con psicólogos y psiquiatras era un tabú. Era muy difícil decir: 'Hostia, pues voy al psicólogo'. Cuando es algo de lo más natural y que todos deberíamos hacer", recuerda.

El diagnóstico que le ayudó a entenderse

Durante el tiempo que estuvo de recuperación, Soldevilla recibió además un diagnóstico que, según explica, le permitió comprender muchas de las dificultades que había experimentado durante años. Le diagnosticaron un Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), además de una depresión. "Yo no tenía ni puta idea de qué era el TDAH", confiesa.

Tras pasar por el centro de Valencia, continuó su tratamiento durante seis meses en el Hospital Vall d'Hebron, bajo la atención del psiquiatra Miquel Casas. Allí comenzó un tratamiento que, según su propio relato, supuso un cambio profundo en su manera de afrontar sus pensamientos y emociones. "Noté un cambio en mi cabeza, a nivel emocional, de pensamientos... Parecía otra persona. Alguien a quien no había conocido en mis 24 años de vida", explica.

Aquel proceso también le permitió empezar a comprender el origen de algunas de sus dificultades y, sobre todo, a dejar atrás parte de la culpa con la que había convivido. "Me empecé a entender. Y, sobre todo, me empecé a aceptar. Tenía una enfermedad. Un trastorno mental tratable", señala.

"Sé que es una realidad en mi vida"

Soldevilla no oculta que durante mucho tiempo se sintió responsable de todo lo que había ocurrido. "Me he sentido fracasado, frustrado, culpable... Me preguntaba una y otra vez: '¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?'". Y con el tiempo encontró una respuesta, estaba enfermo.

El excentral entiende ahora su adicción como una realidad que debe asumir y gestionar durante toda su vida. "Tenía un problema de adicción y lo voy a tener el resto de mi vida. Y lo que tengo que hacer es responsabilizarme de eso y estar como estoy hoy. Ya está. Es algo que me va a acompañar siempre", afirma. También reivindica que el hecho de ser futbolista no convierte a nadie en una persona ajena a este tipo de problemas. "Los futbolistas somos personas. Que seas futbolista no te exime de tener los mismos problemas que pueda tener un panadero, un obrero o el vecino de al lado", sostiene. Para Soldevilla, asumir esa condición no supone rendirse, sino todo lo contrario: "Cuando dice que un adicto lo es para toda la vida, es un primer paso hacia la aceptación".

Una nueva vida lejos del fútbol profesional

Soldevilla puso fin a su carrera como futbolista en 2015 después de pasar por numerosos equipos tras su etapa en el Espanyol. Un año antes de colgar las botas comenzó también a trabajar como entrenador personal, una profesión que mantiene actualmente.

Además, desde 2019 forma parte de la Asociación de Futbolistas Profesionales (AFE), donde está al frente de la delegación de Canarias. También ejerce ocasionalmente como profesor en una escuela de formación relacionada con el fitness. "Eso me llena. Me encanta la docencia y estudiar", explica.

A sus 47 años, Soldevilla ha decidido convertir una etapa especialmente dolorosa de su vida en una historia de aceptación y aprendizaje. Una confesión con la que pretende mostrar que detrás del futbolista también existe una persona que puede atravesar problemas, pedir ayuda y reconstruirse.