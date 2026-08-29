Manolo González estalla tras el tropiezo del Espanyol: "Me asquea bastante"

El técnico blanquiazul señala las pérdidas, los duelos individuales y las vigilancias como las claves de una derrota ante la Real Sociedad que le deja especialmente preocupado

El Espanyol se marchó de su visita a la Real Sociedad con una derrota por 2-1 y con un diagnóstico especialmente duro de Manolo González. El entrenador blanquiazul no escondió su enfado con la manera en la que su equipo concedió los dos tantos.

Más allá del resultado, al técnico le preocupó la falta de contundencia en los duelos, las pérdidas en situaciones comprometidas y, sobre todo, que los dos goles locales llegaran mediante contraataques. Un problema que, según reconoció, había sido advertido durante la semana.

Manolo González señala las contras que condenaron al Espanyol

El Espanyol sabía que Anoeta exigía concentración máxima. La Real Sociedad podía someterle a través de la posesión, pero Manolo González no esperaba que su equipo concediera tantas facilidades cuando perdía el balón. Ahí estuvo, precisamente, uno de los grandes motivos de su enfado tras la derrota en Anoeta.

“El rival aquí te puede someter por el juego, pero hemos concedido demasiadas situaciones de contras. Que los dos goles lleguen en dos contraataques me asquea bastante, la verdad”, explicó el técnico gallego después del encuentro.

La crítica no se quedó únicamente en la transición defensiva. González entendió que hubo demasiados errores individuales y poca contundencia en momentos en los que el partido exigía competir cada balón. Una lectura especialmente preocupante para un equipo que necesita minimizar este tipo de concesiones.

Oyarzabal ya estaba señalado en el plan del Espanyol

El primer golpe de la Real Sociedad llegó demasiado pronto y alteró los planes del conjunto blanquiazul. González reveló que durante la preparación del encuentro había insistido precisamente en las vigilancias y en la necesidad de controlar la posición de Mikel Oyarzabal.

“Desde que comienza el partido con la jugada del 1-0, el partido se complicó. Habíamos hablado mucho durante la semana de las vigilancias, de la ubicación de Oyarzabal, pero perdimos muchos balones en situaciones sin presión”, explicó.

El Espanyol logró mejorar tras el descanso y encontró mejores momentos con balón. Sin embargo, cuando parecía haber recuperado terreno, otro error volvió a castigarle. “Cuando mejor estábamos en la segunda parte, llegó el 2-1”, lamentó González.

Su conclusión fue especialmente contundente: “El partido no es bueno porque no estuvimos bien en los duelos, las vigilancias ni a nivel individual”.

Urko sale al descanso y Moscardó deja buenas sensaciones

Una de las decisiones de Manolo González fue retirar a Urko González de Zárate en el descanso. El centrocampista había sido uno de los nombres destacados en el discurso del técnico en la previa, pero su rendimiento durante el partido no estuvo a la altura de lo esperado.

“Ayer hablé muy bien de Urko, pero a veces mejor no hablar”, reconoció el entrenador, dejando claro que la sustitución tenía una explicación estrictamente futbolística.

La entrada de Gabriel Moscardó, en cambio, ofreció algunas señales positivas. El debutante respondió bien en una segunda parte en la que el Espanyol buscó cambiar la dinámica del encuentro. González destacó precisamente su rendimiento: “Con balón estuvo bien, también en duelos, igual que Roberto y Marcos”.

El contraste entre ambas actuaciones también refleja una de las preocupaciones del técnico: no todos sus futbolistas respondieron con la misma intensidad en un partido que exigía mucho más en el aspecto físico y competitivo.

Roberto encuentra el acierto que le faltó al Espanyol

Dentro de la autocrítica general, Roberto aportó una lectura algo más positiva sobre los momentos en los que el Espanyol sí consiguió competir. El jugador blanquiazul destacó el acierto en determinadas acciones, especialmente en las segundas jugadas, aunque también reconoció el problema de las pérdidas.

“Hemos tenido acierto en algunas acciones, sobre todo en las segundas jugadas. Hemos perdido muchos balones. Cuando mejor estábamos hemos cometido un fallo que nos ha perjudicado”, explicó.

El delantero también valoró el efecto del gol antes del descanso, una circunstancia que permitió al Espanyol llegar vivo al tramo final. “Por eso hemos salido bien, nos ha venido bien el gol antes del descanso”, señaló.

Además, Roberto habló de su propio tanto y del valor que tenía aprovechar una de las pocas oportunidades claras. Sobre su situación, añadió: “Está haciendo un gran trabajo. Se lo merece y que siga así. Sabía que no iba a tener muchas y la primera tenía que ir para dentro”.

Manolo González exige otra versión del Espanyol

El mensaje final del entrenador fue todavía más severo. Para González, el problema no puede reducirse a una mala tarde ante un rival de nivel, porque hubo comportamientos que considera incompatibles con la exigencia de Primera división.

“No puede ser que más de la mitad del equipo no gane duelos individuales, que choquemos y caigamos. No hemos competido a nuestro nivel”, sentenció.

Y dejó una última advertencia que resume su preocupación: “Hemos tenido pérdidas que no se pueden tener en Primera división”.

La derrota ante la Real Sociedad, por tanto, deja algo más que tres puntos perdidos. Manolo González ha identificado un problema que considera corregible, pero también ha dejado claro que el Espanyol tendrá que elevar rápidamente su nivel de concentración, intensidad y contundencia. El resultado duele; la forma de concederlo, todavía más.