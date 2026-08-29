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Clasificación Vuelta a España 2026 tras la 8 etapa | La retirada de Pogacar lo cambia todo y Enric Mas se pone líder

El número uno del mundo se retira, tras una caída, de la Vuelta a España y deja abierta la lucha por la general con dos semanas por delante

Clasificación Vuelta a España 2026 tras la 8 etapa | La retirada de Pogacar lo cambia todo y Enric Mas se pone líder

Enric Mas, nuevo líder de La Vuelta 2026Imago

Antonio José MedinaAntonio José Medina 4 min lecturaSin comentarios

Se esperaba poco de la octava etapa de la Vuelta a España 2026. Salvo sorpresa iba a acabar jugándose al sprint y sin diferencias considerables. Y, sin embargo, puede ser la más decisiva de la ronda española.

Tadej Pogacar se caía a poco más de 30 kilómetros para el final y abandonaba, dejando muy abierta la general. Tras él estaban Enric Mas y Primoz Roglic, con un minuto de diferencia entre ambos, que el español tendrá que empezar a defender a partir de la dura etapa de este domingo.

Tras los vaivenes inesperado de este sábado, Mas lidera con un minuto sobre Roglic y poco más de un minuto sobre Felix Gall, en tercera posición. Las diferencias, no obstante, son pequeñas y ahora se abre completamente la lucha por una Vuelta en la que ya se daba por hecho el campeón.

Clasificación de la etapa 8 de la Vuelta a España 2026

1. Coquard, Bryan (Cofidis) 03:47:06

2. Pedersen, Mads (Lidl-Trek) m.t.

3. Meeus, Jordi (Red Bull-BORA-hansgrohe) m.t.

4. Turner, Ben (Netcompany INEOS Cycling Team) m.t.

5. Labrosse, Jordan (Decathlon CMA CGM Team) m.t.

6. Romele, Alessandro (XDS Astana Team) m.t.

7. Tronchon, Bastien (Groupama-FDJ United) m.t.

8. Hofstetter, Hugo (NSN Cycling Team) m.t.

9. Aular, Orluis (Movistar Team) m.t.

10. Brennan, Matthew (Team Visma | Lease a Bike) m.t.

11. Braet, Vito (Lotto-Intermarché) m.t.

12. Govekar, Matevz (Bahrain Victorious) m.t.

13. Covi, Alessandro (Team Jayco-AlUla) m.t.

14. Mulubrhan, Henok (XDS Astana Team) m.t.

15. De Jong, Timo (Team Picnic PostNL) m.t.

Clasificación general de la Vuelta a España 2026 tras la etapa 8

1. Mas, Enric (Movistar Team) 23:24:00

2. Roglic, Primoz (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 01:00

3. Gall, Felix (Decathlon CMA CGM Team) + 01:11

4. Kuss, Sepp (Team Visma | Lease a Bike) + 02:15

5. Onley, Oscar (Netcompany INEOS Cycling Team) + 02:16

6. Carapaz, Richard (EF Education-EasyPost) + 02:22

7. Skjelmose, Mattias (Lidl-Trek) + 03:27

8. Tejada, Harold (XDS Astana Team) + 03:56

9. Mühlberger, Gregor (Decathlon CMA CGM Team) + 05:39

10. Omrzel, Jakob (Bahrain Victorious) + 06:04

11. Berthet, Clément (Groupama-FDJ United) + 07:31

12. Martin-Guyonnet, Guillaume (Groupama-FDJ United) + 08:11

13. Bisiaux, Léo (Decathlon CMA CGM Team) + 08:23

14. Widar, Jarno (Lotto-Intermarché) + 08:59

15. Rodriguez, Cristian (XDS Astana Team) + 09:12

16. Pickering, Finlay (Team Jayco-AlUla) + 11:04

17. Riccitello, Matthew (Decathlon CMA CGM Team) + 13:14

18. Rodríguez, Juan (EF Education-EasyPost) + 13:22

19. Johannessen, Tobias Halland (Uno-X Mobility) + 13:31

20. Svestad-Bårdseng, Embret (Netcompany INEOS Cycling Team) + 13:47

21. Zana, Filippo (Soudal Quick-Step) + 20:36

22. Aparicio, Mario (Burgos Burpellet BH) + 25:04

23. Ruiz, Ibon (Equipo Kern Pharma) + 30:45

24. Valter, Attila (Bahrain Victorious) + 31:41

25. Bouwman, Koen (Team Jayco-AlUla) + 32:12

26. Warbasse, Lawrence (Tudor Pro Cycling Team) + 32:50

27. Van Aert, Wout (Team Visma | Lease a Bike) + 33:27

28. Nordhagen, Jorgen (Team Visma | Lease a Bike) + 33:37

29. Molard, Rudy (Groupama-FDJ United) + 33:40

30. Madouas, Valentin (Groupama-FDJ United) + 34:05

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