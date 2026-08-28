Clasificación Vuelta a España 2026 tras la 7 etapa | Leknessund se estrena y Enric Mas sonríe

El balear pierde algo con respecto a Felix Gall, pero saca a segundos a todos sus principales rivales en la lucha por la segunda plaza de la Vuelta a España 2026

Ha habido que esperar siete etapas en la Vuelta a España para ver un ganador diferente a Pogacar o Brennan. Los favoritos dejaron vivir la gran espacada del día y parte de los fugados lograron llegar hasta el final. Ahí, el noruego Andreas Leknessund fue el más fuerte y, con medio minuto de ventaja, sobre su compatriota y compañero de equipo Tobias Johannessen, se hizo con la victoria.

Fue una jornada en la que se dejó ver el ex del Movistar Iván Sosa o en la que Raúl García Pierna sumó otro Top-10 para el conjunto español. Además de vivir una nueva frustración de Van Aert, que lleva días queriendo ganar sin poder hacerlo.

Sin embargo, la emoción estaba por detrás, con Pogacar en plan insaciable, ampliando su ventaja en la general con respecto a todos sus rivales. Enric Mas perdió unos segundos con Felix Gall, pero le sacó tiempo a Roglic -al que aventaja en un minuto- y a Kuss. Carapaz fue el gran perdedor de la jornada y se dejó más de un minuto con respecto al balear. El ecuatoriano ya es séptimo.

Clasificación de la etapa 7 de la Vuelta a España 2026

1. Leknessund Andreas (Uno-X Mobility) 03:49:47

2. Johannessen Tobias Halland (Uno-X Mobility) + 34

3. Van Aert Wout (Team Visma | Lease a Bike) + 47

4. Omrzel Jakob (Bahrain Victorious) + 58

5. Rodríguez Juan (EF Education-EasyPost) + 01:13

6. Sosa Ivan (Equipo Kern Pharma) + 01:16

7. Lutsenko Alexey (NSN Cycling Team) + 01:44

8. Dunbar Edward (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 01:51

9. Bisiaux Léo (Decathlon CMA CGM Team) + 01:53

10. García Pierna Raúl (Movistar Team) + 02:14

11. Paret-Peintre Valentin (Soudal Quick-Step) + 02:43

12. Zana Filippo (Soudal Quick-Step) + 02:55

13. Warbasse Lawrence (Tudor Pro Cycling Team) + 02:55

14. Martin-Guyonnet Guillaume (Groupama-FDJ United) + 02:57

15. Samitier Sergio (Cofidis) + 03:01

Clasificación general de la Vuelta a España 2026 tras la etapa 7

1. Pogacar Tadej (UAE Team Emirates-XRG) 19:32:37

2. Mas Enric (Movistar Team) + 03:50

3. Roglic Primoz (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 04:50

4. Gall Felix (Decathlon CMA CGM Team) + 05:01

5. Kuss Sepp (Team Visma | Lease a Bike) + 06:05

6. Onley Oscar (Netcompany INEOS Cycling Team) + 06:06

7. Carapaz Richard (EF Education-EasyPost) + 06:12

8. Skjelmose Mattias (Lidl-Trek) + 07:17

9. Tejada Harold (XDS Astana Team) + 07:46

10. Mühlberger Gregor (Decathlon CMA CGM Team) + 09:29

11. Omrzel Jakob (Bahrain Victorious) + 09:54

12. Berthet Clément (Groupama-FDJ United) + 11:21

13. Martin-Guyonnet Guillaume (Groupama-FDJ United) + 12:01

14. Bisiaux Léo (Decathlon CMA CGM Team) + 12:13

15. Rodriguez Cristian (XDS Astana Team) + 13:02

16. Pickering Finlay (Team Jayco-AlUla) + 14:54

17. Torres Pablo (UAE Team Emirates-XRG) + 15:47

18. Riccitello Matthew (Decathlon CMA CGM Team) + 17:04

19. Rodríguez Juan (EF Education-EasyPost) + 17:12

20. Johannessen Tobias Halland (Uno-X Mobility) + 17:21

21. Svestad-Bårdseng Embret (Netcompany INEOS Cycling Team) + 17:37

22. Hirt Jan (NSN Cycling Team) + 20:42

23. Zana Filippo (Soudal Quick-Step) + 24:26

24. Aparicio Mario (Burgos Burpellet BH) + 27:34

25. García Pierna Raúl (Movistar Team) + 32:40

26. Bilbao Pello (Bahrain Victorious) + 33:52

27. Bouwman Koen (Team Jayco-AlUla) + 36:02

28. Warbasse Lawrence (Tudor Pro Cycling Team) + 36:40

29. Van Aert Wout (Team Visma | Lease a Bike) + 37:38

30. Dunbar Edward (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 39:59