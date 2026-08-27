Enric Mas se aúpa al segundo puesto de La Vuelta y Pogacar descarrila antes del desenlace

El esloveno llega a meta junto al balear, que le esperó cuando Pogacar se salió de la carretera y ambos se ayudaron hasta el sprint final de la sexta etapa, que ganó el número uno

Enric Mas sigue dando muestras en la vuelta a España que, de no estar un 'ogro' como Tadej Pogacar presente, éste sí podría ser su año. El líder del Movistar Team ha cuajado una espectacular sexta etapa y, colaborando con el esloveno, han llegado en solitario a la meta de Castellón.

Como era previsible, la mayor potencia de Pogacar se impuso en el sprint, pero ese resultado le ha servido a Mas para auparse a la segunda plaza de la clasificación general, superando a Primoz Roglic, que ha llegado en el grupo de favoritos que ha aparecido con 46 segundos de retraso con respecto a la dupla de delante.

Todo se desató en el 'sterrato' del Puerto de El Bartolo. Allí, Pogacar protagonizó una de sus esperados acelerones y se marchó solo. Lo único es que esta vez tenía compañía... y no lo sabía. Y Mas lo aprovechó para coronar la cima por delante del esloveno. Luego, los 17 últimos kilómetros, ambos se ayudaron para llegar con ventaja a meta y ahí, ganó el favorito.

Pogacar, sorprendido con Enric Mas

"Me quedé realmente sorprendido en la cima. Me pasó como un cohete. No me lo esperaba -a Enric Mas-, porque escuché por la radio que llevaba 40 segundos sobre los segundos perseguidores y no mencionaron a Enric, así que me pasó", admitía un Pogacar que no esperaba a nadie por detrás.

En el descenso hubo tensión, hasta el punto de que el número uno del mundo 'escarriló' y se fue a la arena, pero frenó, se incorporó y se unió a un Mas que lo esperaba para seguir con su colaboración de cara a alejarse de los que venían detrás.

"Estaba feliz de tenerlo conmigo en los últimos 10 kilómetros con viento de cara, porque no tenía agua...", bromea el ganador de la etapa, que daba valor a lo realizado por Enric Mas. "Sabía que podía ganarle al esprint, pero aun así aprecio que él se comprometiera completamente -en el relevo-. Yo también me comprometí completamente hasta la línea de meta, añade.

A 46 segundos de la dupla llegaron algunos de los favoritos. Roglic perdió la segunda plaza a manos de Enric Mas, pero se mantiene en el podio. Pero por detrás ya aprietan dos de los que llegaron con él, unos Richard Carapaz y Felix Gall ascendieron hasta la cuarta y quinta posición, respectivamente. Los damnificados, Sepp Kuss y Oscar Onley.

Clasificación de la etapa 6 de la Vuelta a España 2026

1. Pogacar, Tadej (UAE Team Emirates-XRG) 04:12:40

2. Mas, Enric (Movistar Team) m.t.

3. Debruyne, Ramses (Alpecin-Premier Tech) + 46

4. Carapaz, Richard (EF Education-EasyPost) + 46

5. Tejada, Harold (XDS Astana Team) + 46

6. Gall, Felix (Decathlon CMA CGM Team) + 46

7. Roglic, Primoz (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 46

8. Rodriguez, Cristian (XDS Astana Team) + 01:38

9. Berthet, Clément (Groupama-FDJ United) + 01:38

10. Skjelmose, Mattias (Lidl-Trek) + 01:38

11. Kuss, Sepp (Team Visma | Lease a Bike) + 01:38

12. Onley, Oscar (Netcompany INEOS Cycling Team) + 01:38

13. Kron, Andreas (Uno-X Mobility) + 03:46

14. Camprubí, Marcel (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 03:46

15. Konrad, Patrick (Lidl-Trek) + 03:46