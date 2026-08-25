Así queda la clasificación de La Vuelta 2026 tras la 4ª etapa: a Pogacar le sienta cada vez mejor el rojo

No se cortó en absoluto Pogacar en el descenso. A pesar de su cómoda ventaja, de tener la etapa asegurada, el esloveno se jugó el chásis rozando el borde de la carretera en alguna curva

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) ha dejado la 81 edición de la Vuelta a España vista para sentencia con una exhibición en solitario marca de la casa que le llevó a la victoria en la cuarta etapa, disputada a través de 104,8 km con salida y llegada en Andorra la Vella, primera cita de montaña en la que trituró a todos sus rivales, condenados a luchar por el segundo puesto.

A su estilo demoledor cerró el debate con un ataque a 50 km de meta, subiendo la Collada de Beixalìs, incontestable, que condenó a la impotencia a sus rivales. Su exhibición se tradujo en meta en diferencias abismales. Un grupo de seis llegó a 2.39 con Widar, Gall, Onley, Kuss, Mas y Roglic. Carapaz, a 2.57.

Una estocada hasta la bola del fenómeno nacido hace 27 años en Klanec, el mismo que tiene en su palmarés 129 victorias, 21 de ellas esta temporada, el de los 5 Tours, 1 Giro, 2 Mundiales, 4 Liejas, 3 Flandes... y va camino de ser el noveno ciclista en tener las tres grandes en su historial.

La Vuelta entrará en España mañana miércoles conociendo gran parte de la película. La estrella eslovena ya tiene 3.21 minutos sobre su renacido compatriota Primoz Roglic y 3.32 respecto a Enric Mas. En un minuto, el grupo de aspirantes al podio, con Kuss, Onley, Carapaz y Gall en la "pomada".

"Ha sido un día muy duro. Cuando vi a los Decathlon poner ritmo sabia que iban a ir contra mi, por eso decidí irme solo. Las diferencias son suficientes, ahora iré más calmado para los próximos día, la carrera será menos estresante. Aquí gane mi primera carrera en la Vuelta, nunca pensé que iba a llegar a estos niveles, nunca lo olvidaré", comentó.

No se cortó en absoluto Pogacar en el descenso. A pesar de su cómoda ventaja, de tener la etapa asegurada, el esloveno se jugó el chásis rozando el borde de la carretera en alguna curva. Un exceso de riesgo innecesario que fue observado desde el coche del equipo. No hacía falta jugarse la Vuelta ante tal dominio.

La cabalgada de Pogacar llegó a La Comella (3a, 3,9 km al 5,9), último obstáculo del día. Sobrado el esloveno, se permitió saludar chocando el puño con su compañero Adam Yates, ausente en la Vuelta pero presente en la cuneta para ver en directo la clase magistral del fenómeno. En la cima 3 minutos de colchón. Lanzado a meta.

Así va la clasificación de La Vuelta tras la disputa de la 4ª etapa

Faltaba poner la firma, una vez más magistral, a un guión que estaba medio escrito. Una victoria especial, la quinta en la Vuelta, la segunda de la presente edición, un triunfo en Andorra, donde se presentó en sociedad en la ronda española en 2019. No se esperaba el esloveno tener el historial que tiene 7 años después.

Ahora, con más de 3 minutos de ventaja, Pogacar podrá controlar la carrera más a su manera, con la ayuda del equipo y con una presencia que intimida a los rivales, condenados a buscar triunfos de etapa y luchar por las plazas secundarias del podio. Sentenció el Tour en la primera semana. También la Vuelta: "No se si llegaré hasta el final de rojo, será duro pero el equipo es fuerte. Ahora podré estar más tranquilo, la diferencia es buena".

Así es el recorrido de la quinta etapa de La Vuelta

Este miércoles 26 de agosto La Vuelta ofrece en la quinta etapa una oportunidad a los velocistas para vivir un día de gloria. Ya en terreno español, serán 173,3 km entre Falset, la capital del Priorat, y Roquetes, en tierras del Ebro. Tan solo una dificultad en el trayecto, el Puerto de Pauls (3a, 3,5 km al 7,1), a 55 km de meta. Los equipos de los sprinters tendrán la palabra.