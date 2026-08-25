Pogacar da el primer golpe a La Vuelta en Andorra

El esloveno le ha asestado el primero golpe a La Vuelta a España este martes con un recital en la cuarta etapa, que era la primera cita de alta montaña

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) asestó un duro golpe a la Vuelta a España este martes al adjudicarse en solitario la cuarta etapa, disputada a través de 104,8 km con salida y llegada en Andorra la Vella, lo que le permitió sacar 2.45 minutos a sus rivales de la general.

En la primera cita con la alta montaña, el quíntuple ganador del Tour de Francia atacó a 50 km del final de la etapa, en pleno ascenso a la Collada de Beixalis, para iniciar un marcha en solitario hasta la meta, donde entró con un tiempo de 2h.40.35, a una media de 39,2 km/h.

Detrás del esloveno entró un grupo con el belga Jarno Widar (Lotto) y el austríaco Felix Gall (Decathlon) como segundo y tercero, a 2.45 minutos.

Con esta victoria, la segunda en la presente edición, Pogacar refuerza el maillot rojo de líder con una ventaja de 3.21 minutos sobre el esloveno Primoz Roglic y de 3.32 respecto a español Enric Mas.

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