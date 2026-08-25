30 aniversario

Pogacar da el primer golpe a La Vuelta en Andorra

El esloveno le ha asestado el primero golpe a La Vuelta a España este martes con un recital en la cuarta etapa, que era la primera cita de alta montaña

Pogacar da el primer golpe a La Vuelta en Andorra

Pogacar ya ha tomado ventaja en la clasificación.IMAGO

Alberto GálvezAlberto Gálvez 1 min lecturaSin comentarios

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) asestó un duro golpe a la Vuelta a España este martes al adjudicarse en solitario la cuarta etapa, disputada a través de 104,8 km con salida y llegada en Andorra la Vella, lo que le permitió sacar 2.45 minutos a sus rivales de la general.

En la primera cita con la alta montaña, el quíntuple ganador del Tour de Francia atacó a 50 km del final de la etapa, en pleno ascenso a la Collada de Beixalis, para iniciar un marcha en solitario hasta la meta, donde entró con un tiempo de 2h.40.35, a una media de 39,2 km/h.

Detrás del esloveno entró un grupo con el belga Jarno Widar (Lotto) y el austríaco Felix Gall (Decathlon) como segundo y tercero, a 2.45 minutos.

Con esta victoria, la segunda en la presente edición, Pogacar refuerza el maillot rojo de líder con una ventaja de 3.21 minutos sobre el esloveno Primoz Roglic y de 3.32 respecto a español Enric Mas.

(ESTAMOS AMPLIANDO LA INFORMACIÓN)

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email