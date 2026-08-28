Oso ya pone rumbo a Francia y se despide del sevillismo: "Me voy un poco triste por lo que es el Sevilla para mí"

ESTADIO Deportivo ha captado el momento en el que el lateral argentino ha puesto rumbo a tierras francesas para poder firmar su contrato con el Estrasburgo y poner punto y final a su etapa en Nervión

El mercado del Sevilla FC sigue acelerándose y distintos son los movimientos que se van acometiendo. Las salidas eran necesarias para poder acometer los múltiples movimientos que el club nervionense prevé realizar en este final del mercado de fichajes. Cuando todo parecía indicar que este movimiento inminente iba a ser la marcha de Vargas a Olympiakos, la tarde del pasado jueves deparó una sorpresa muy inesperada. El club sevillista y el Racing de Estrasburgo habían llegado a un acuerdo a razón de diez millones de euros por Joaquín Martínez Gaunas "Oso".

El lateral pondrá rumbo al mediodía a la ciudad francesa para poder firmar su contrato por uno de los equipos satélites del Chelsea FC. Sin embargo, ya se encuentra en el aeropuerto para poner rumbo a ese destino. Las cámaras de ESTADIO Deportivo han sido testigos de ese momento, aprovechando para dedicarle también un breve mensaje a la afición "Me voy un poco triste por lo que es el Sevilla para mí. Ha sido muy rápido, de una tarde a otra. Es una buena oportunidad", han sido las declaraciones del argentino en la terminal del Aeropuerto de San Pablo.

(En actualización)