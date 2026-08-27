El Sevilla anuncia la decimoséptima salida: ya es oficial el acuerdo con el Rayo Vallecano por Adrià Pedrosa

El lateral izquierdo barcelonés ha estado durante todo el jueves completando los últimos trámites de una operación que se quedó sellada este pasado miércoles y que hay sido confirmada por los clubes a última hora del jueves

El Sevilla FC y el Rayo Vallecano han hecho oficial su acuerdo por Adrià Pedrosa a última hora de la noche de este jueves. El lateral izquierdo barcelonés jugará en calidad de cedido en la entidad franjirroja hasta el final de la presente temporada. La operación finalmente no incluye opción de compra alguna y el club nervionense asume una parte de la ficha del futbolista, que llegó por la mañana a Madrid para pasar el preceptivo reconocimiento médico que le convierte en la decimoséptima salida que cierra el director deportivo José Ignacio Navarro.

El Sevilla se despide de Pedrosa y le desea "la mejor de las suertes"

"El Sevilla FC y el Rayo Vallecano han llegado a un acuerdo para la cesión de Adrià Pedrosa a la entidad madrileña hasta el final de la presente temporada 2026/2027. El lateral zurdo de 28 años inició su andadura en el Sevilla FC en el verano de 2023 tras firmar procedente del RCD Espanyol", ha explicado el club de Eduardo Dato a través de un comunicado difundido por sus canales oficiales para confirmar el acuerdo alcanzado en la noche del miércoles.

"Como sevillista, ha jugado 75 encuentros oficiales en los que anotó tres goles y repartió cinco asistencias, entre sus dos cursos completos y un único partido ante el Getafe CF en la temporada 2025/2026. El pasado curso, Pedrosa se marchó cedido al Elche CF, club en el que disputó 30 partidos y anotó un gol y dio dos asistencias", ha añadido el Sevilla FC, que "desea la mejor de las suertes en este curso con el Rayo Vallecano" a un jugador que volverá en el verano de 2027 con un año más de contrato.

Con Pedrosa ya van 17 salidas; Oso y Vargas serán los siguientes

El Sevilla FC comenzó el verano despidiéndose de los jugadores que terminaban contrato: César Azpilicueta, Nemanja Gudelj, Alexis Sánchez, Adnan Januzaj y Orjan Nyland, más los cedidos Batista Mendy y Neal Maupay. Luego, se ha ido quitando a jugadores que retornaban tras préstamos, como el propio Adrià Pedrosa o Rafa Mir; así como a jugadores que no entraban en los planes de Luis García Plaza: Tanguy Nianzou, Joan Jordán, Fede Gattoni y el canterano Alberto Flores.

Sólo resta por librarse de la jugosa ficha de Fábio Cardoso. Los únicos que han dejado dinero en la caja han sido los traspasados Akor Adams, al Venezia FC por 16,5 millones de euros más variables; Juanlu Sánchez, al AFC Bournemouth por un fijo de 11 millones; y Djibril Sow, que se fue por 4 al Genoa FC.

Muy cerca de unirse a ese grupo está Joaquín Martínez 'Oso', por quien el Racing de Estrasburgo pagará algo más de 10 millones; y Rubén Vargas sigue negociando con el Olympiacos FC. A cambio, han llegado Jon Guridi, Juan Iglesias, Arouna Sangante, Julio Díaz, Robbie Ure y Giorgi Kochorashvili, más la continuidad del cedido Odysseas Vlachodimos. Queda mucho por hacer en esta recta final de mercado.

Pedrosa ya luce los colores del Rayo Vallecano

De manera simultánea, el Rayo ha dado la bienvenida al lateral catalán a través de sus redes sociales. "Adrià Pedrosa es nuevo jugador del Rayo Vallecano. Llega cedido por el Sevilla FC, hasta final de temporada. ¡Bienvenido, Pedrosa!", ha publicado de manera lacónica el club presidido por Raúl Martín Presa en sus perfiles en redes sociales para anunciar su nuevo refuerzo. A primera hora de la mañana de este mismo jueves confirmó también el fichaje del mediocentro Gnangoro Bouare, procedente del Real Betis.