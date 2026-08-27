El Sevilla reacciona al 'stand by' por Vargas y avanza en el traspaso de Oso al Racing de Estrasburgo

Aunque el suizo se quedó fuera del partido del pasado sábado porque su fichaje por el Olympiacos estaba muy avanzado, los griegos siguen sin colmar las expectativas de los nervionenses, que de manera paralela negocia la venta del canterano al club francés

El buen inicio de curso de Oso le mantiene en la primera línea del escaparate de ventas del Sevilla.Imago

La actualidad deportiva del Sevilla FC ofrece, a esta hora del jueves 27 de agosto, dos noticias y una pregunta obvia. La primera información es la del retraso en la salida de Rubén Vargas, debido a que ni Olympiacos ni Bolonia llegan a las cifras demandas por el club nervionense, que ha abierto una vía soterrada que siempre se había mantenido activa y en las últimas horas ha vuelto a avanzar en el traspaso de Joaquín Martínez 'Oso' al Racing Club de Estrasburgo francés.

La pregunta que surge de manera inevitable, derivada de estas dos noticias de última hora, es la de qué va a pasar con Oso de cara al partido de este sábado ante el Atlético de Madrid, en la tercera jornada de LaLiga. Si tanto el entrenador, Luis García Plaza, como el director deportivo, José Ignacio Navarro, coincidieron en argumentar la idoneidad de dejar a Vargas fuera de la convocatoria contra el Athletic Club por temor a que una lesión arruinase su necesaria venta cabría suponer que ninguno de los dos entrará en la lista para recibir a los colchoneros.

Y es que estos nuevos avances para el adiós del hispano-argentino no quieren decir -ni muchísimo menos- que ya no se vaya a contemplar traspasar también al internacional suizo o a otros activos importantes de la plantilla como Lucien Agoumé; al margen de las conocidas salidas deseadas como la de Adrià Pedrosa, cuya cesión al Rayo Vallecano se da por cerrada a falta sólo de la oficialidad. De hecho, la negociación entre el Sevilla FC y Olympiacos por el mundialista sigue abierta.

Racing de Estrasburgo y Sevilla FC pivotan cerca de un acuerdo por Oso

El Racing Club de Estrasburgo lleva semanas intensificando la búsqueda de un carrilero zurdo en el que reinvertirá una parte de los 40 millones de euros que ha recaudado con el fichaje de Valentín Barco -en el Sevilla FC no le encontraron cabida- por el nuevo Chelsea FC de Xabi Alonso. Cabe recordar que el club londinense y la entidad de Alsacia comparten propietario.

Fuentes de la negociación han confirmado a ESTADIO Deportivo que la negociación por Oso ha avanzado de manera notable en los últimos días y se mueve en parámetros que permiten a los franceses albergar cierto optimismo de concluir con un acuerdo. Para ello, ya saben que deberán aumentar el presupuesto que habían propuesto.

El precio del traspaso de Oso: 10 millones de euros más variables

El Sevilla FC, que comenzó el verano tasando a Oso en unos 15 millones de euros, ya ha dejado muy claro que no se moverá mucho de una postura final que se sitúa en garantizar un ingreso fijo de 10 millones y la inclusión de diversas cantidades supeditadas al cumplimiento de variables con distinto grado de complejidad para acercarse lo máximo posible a la tasación inicial.

El buen inicio de curso del futbolista de 23 años, con gol incluido en Bilbao, le dan argumentos de peso para mantener cierta posición de poder. Es evidente que el club comprador -en este caso el Racing de Estrasburgo- juega con la extrema necesidad de hacer caja que tienen en Nervión y con el hecho de que al canterano blanquirrojo sólo le quede un año más de contrato (hasta el 30 de junio de 2027), por ahora sin viso alguno de acercamiento para pactar una renovación.

No obstante, el Sevilla FC ya demostró sus firmes intenciones rechazando una propuesta de ocho millones procedente del Olympiacos de José Luis Mendilibar, que tras ese 'No' se centró en Rubén Vargas aunque sigue sin colmar las demandas sevillistas.