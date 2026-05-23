El acuerdo cerrado por Valentín Barco con el Chelsea repercute directamente a Oso y al Sevilla

El Chelsea ha pactado el fichaje del exsevillista con el Estrasburgo, que ahora, con fondos, piensa seriamente en el lateral nervionense como opción para el carril zurdo mientras el Sevilla no avanza

El Chelsea, según confirmó la propia pareja del futbolista tras el anuncio de Fabrizio Romano, ha alcanzado un acuerdo para firmar este verano a Valentín Barco, que la campaña pasada militó como cedido hasta enero en Nervión, y esta operación podría afectar directamente al Sevilla por un 'efecto dominó' que apunta a Oso.

En este sentido, el Racing Estrasburgo, a sabiendas desde hace un tiempo del traspaso del argentino por el interés despertado en los grandes de Europa, habría puesto los ojos en el Sánchez-Pizjuán para suplir su ausencia.

Oso, en la agenda del Estrasburgo tras acordar la salida de Barco

Así, recientemente afirmaban a ESTADIO Deportivo que hay un equipo extranjero muy interesado en los servicios del carrilero nervionense y ahora el periodista especializado en mercado Mateo Moretto afirma que Oso está en la agenda del club francés de cara a la próxima temporada.

Aunque es cierto que Valentín Barco, merced a su polivalencia y pese a que su posición natural es la de carrilero zurdo, se ha desempeñado en el Estrasburgo habitualmente como mediocentro, esta redacción ha podido saber que el equipo galo busca igualmente un lateral izquierdo y el de Torrevieja encaja perfectamente en el perfil buscado: juventud, proyección y posibilidad de plusvalía, justo igual que lo aportado por Barco.

El traspaso del 'Colo' dejará caja en las arcas del Racing Estrasburgo y podría hacer frente en un momento dado a las exigencias del Sevilla, que, a priori, no tiene intención de traspasar a Oso a menos que llegara una oferta irrechazable que ayudara a aliviar su delicada situación financiara.

Conversaciones estancadas para la renovación de Oso

Es más, la intención del Sevilla es ampliar el contrato del alicantino, que entrará ahora en su último año, y desde hace un tiempo comenzaron las negociaciones, si bien, como explicó este medio recientemente, las conversaciones de momento se han estancado y no ha habido avances reseñables en las últimas semanas para su ampliación pese a su protagonismo en la recta final con García.

Por ende, de momento su cláusula se mantiene en 20 millones de euros de cara a un verano que será movido por la irrupción en LaLiga de Oso y su papel estelar en partidos como contra el Villarreal, en el que marcó un auténtico golazo y fue el motor ofensivo del Sevilla.

El error de García Pimienta con Valentín Barco

Por otro lado, resulta llamativa el vuelco que ha experimentado la carrera de Valentín Barco desde su infructuosa etapa en Nervión, donde llegó en calidad de cedido el verano de 2024.

Y es que García Pimienta lo sentenció demasiado pronto y no supo extraer su mejor versión, lo que provocó que saliera en enero al Racing Estrasburgo, también a préstamo.

Inmediatamente despegó, en cuanto le otorgaron continuidad en Francia, y el Estrasburgo no dudó en verano ejecutar la opción de compra de 10 millones de euros, cantidad muy inferior a la que percibirá ahora por su traspaso. Su rendimiento y haber conducido hasta semifinales de la Conference League al equipo le situó en el centro del escaparate y promovido un enorme salto de cara al curso venidero que podría repercutir directamente en el Sevilla por el interés en Oso, que comparte agente con una de las estrellas del Estrasburgo, Julio Enciso.