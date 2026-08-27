El Sevilla desbloquea otra ficha con una salida cantada: acuerdo con el Rayo Vallecano por Adrià Pedrosa

El lateral zurdo barcelonés viajará este jueves a Madrid para cerrar los últimos flecos de la operación e incoporarse a la disciplina franjirroja, después de pasar muchas semanas trabajando apartado del grupo, en un grupo de 'descartes' en el que Fábio Cardoso está a punto de quedarse solo

El Sevilla FC y el Rayo Vallecano se encuentran ultimando un principio de acuerdo al que han llegado en las últimas horas para cerrar la cesión del lateral izquierdo Adrià Pedrosa al conjunto madrileño para la presente temporada y sin opción de compra. Con esta operación, que está muy cerca de cerrarse, la dirección deportiva ya habría resuelto el futuro de todos los descartes menos Fábio Cardoso, a la espera de ver qué pasa con Marcao Teixeira y tras el volteo en la situación de Chidera Ejuke.

Pedrosa viajará a Madrid en las próximas horas para cerrar su fichaje por el Rayo

Según reportan diversas fuentes, la operación está tan avanzada que Pedrosa ha recibido ya la autorización del Sevilla FC para viajar hasta la capital de España y someterse al preceptivo reconocimiento médico previo al cruce de documentos y la firma del contrato con el Rayo, club al que llega para suplir la vacante del traspasado Pep Chavarría (Chelsea FC), unida a la anterior marcha del Pacha Espino.

El club vallecano llegó a mantener negociaciones avanzadas con Pedrosa en una operación que se extendió durante semanas y que se cayó de manera repentina. En estos días de 'stand by', el carrilero zurdo ha recibido propuestas de LaLiga Hypermotion, especialmente por parte del RCD Mallorca y de la UD Almería de Xavier García Pimienta. Su prioridad siempre ha sido seguir en LaLiga EA Sports y ha seguido esperando al Rayo. De manera paralela, el vigente subcampeón de la Conference League también ha estado avanzando en el fichaje del mediocentro Gnangoro Bouaré (Real Betis).

Espanyol, Sevilla, Elche y Rayo

Si nada se tuerce a última hora, el equipo franjirrojo será el cuarto destino en la carrera de este canterano del RCD Espanyol que recaló a coste cero en el Sevilla FC hace tres veranos y que durante la pasada temporada militó en el Elche CF en calidad de cedido. Allí luchará por tener la continuidad que no ha encontrado con los distintos entrenadores que han pasado por el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán.

El Sevilla 'libera' una ficha obligada

El Sevilla FC no se sale con su intención inicial, que era buscar un traspaso o incluir una opción de compra de dos millones de euros -la misma que el Elche no ejecutó-. Según informa Radio Marca, el preacuerdo con el Rayo Vallecano no incluye esta cláusula a futuro. Pedrosa, por lo tanto, regresará a Nervión en el verano de 2027 con un año más de contrato (hasta el 30 de junio de 2028).

"Se le planteó con honestidad la situación y se dialogará con cualquier club que se interese por él", decía el miércoles José Ignacio Navarro durante las presentaciones de Giorgi Kochorashvili y Robbie Ure. Con esta cesión 'simple', el director deportivo está muy cerca de quitarse otro problema a corto plazo, ya que el Sevilla FC habría estado obligado a inscribir al lateral barcelonés de 28 años en caso de no encontrarle destino. Le pasó hace un año con el portero Álvaro Ferllo. Ya sólo quedarían Fábio Cardoso y ¿Marcao?