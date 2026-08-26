Petar Ratkov abre la puerta al Sevilla para negociar su cesión

Tras rechazar varias ofertas, desde Roma apuntan que el 'gigante' serbio ve con buenos ojos la vía sevillista y que los nervionenses conversan con la Lazio con la fórmula elegida para el segundo delantero

José Ignacio Navarro trabaja en el fichaje de un segundo delantero tras quedar bloqueada la operación avanzada para firmar a George Ilenikhena y en las últimas horas ha ganado fuerza la vía de Petar Ratkov, punta serbio de la Lazio que se encuentra en la rampa de salida.

El martes apuntaban desde Italia que el Sevilla ha mostrado vivo interés por el ariete balcánico y que había preguntado por su situación para tantear las posibilidades de abordar su incorporación, y lo cierto es que las respuestas recibidas propician que se pueda tratar de una vía factible.

Ratkov, abierto a poner rumbo a Nervión

De este modo, como apunta hoy el periodista Gianluca de Marzio, el espigado ariete de 23 años ve con buenos ojos la opción sevillista y ha dado luz verde tras haber rechazado otras propuestas, como la del Southampton, que ofreció diez millones de euros, Dínamo de Moscú o Estrella Roja. A Ratkov le seduce probar en el fútbol español en un equipo como el Sevilla.

Con el futbolista de su parte, las conversaciones con la Lazio, con la que ya había contactos iniciales, parten de la premisa que el Sevilla pone sobre la mesa una cesión con opción a compra a tenor de que Ratkov no cuenta en los planes de Genaro Gattuso, como refleja de que no tuvo minutos en el estreno liguero y solo 19 en el torneo copero.

La Lazio no se cierra a una cesión

A priori, la entidad lazial prefiere un traspaso para recuperar lo invertido el pasado enero, cuando alcanzó un acuerdo con el Salzburgo por 13 millones de euros, pero también consideraría un préstamo de cara a su revalorización para hacer caja el próximo verano. Tanto es así que Di Marzio afirma que se trabaja sobre esta base y que podría haber novedades en los próximos días al respecto.

Internacional con Serbia, el delantero de 193 centímetros está tasado por Transfermarkt en nueve millones de euros tras experimentar la bajada de un millón por su escaso protagonismo en la Lazio tras firmar en enero.

De hecho, después de haber marcado nueve goles con el Red Bull Salzburgo en el primer tramo de la temporada, no logró hacerse un hueco en el cuadro italiano, hasta el punto de que, a partir de marzo, únicamente disputó 11 minutos hasta la conclusión de la Serie A.

Tras el desembolso por Robbie Ure y Kochorashvili, la hoja de ruta del Sevilla contempla que el segundo delantero llegue como cedido, condición con la que ha llamado ya a varias puertas, siendo Petar Ratkov una de las opciones que más gusta a la dirección deportiva y a García Plaza para completar la delantera.