Aitor Ocio y su confesión sobre el Sevilla: "Había sido toda mi vida del Athletic, pero lo viví como si hubiese nacido sevillista"

Aitor Ocio recuerda con especial cariño su etapa en el Sevilla FC, donde conquistó varios títulos y conectó desde el primer día con la ciudad y la afición. En su entrevista con ESTADIO Deportivo, el exfutbolista vasco también analiza la delicada situación actual del club

Aitor Ocio vivió su etapa más gloriosa como futbolista en el Sevilla FC, donde además de enamorarse de la capital de Andalucía, logró dos Copas de la UEFA, una Supercopa de Europa y una Copa del Rey. Además de este palmarés, Aitor Ocio confiesa en la segunda parte de la entrevista con ESTADIO Deportivo cómo el club de Nervión entró para siempre en su corazón y siente pena cuando ve la situación actual del cuadro rojiblanco, lejos de aquellos años de gloria que tanto marcaron al jugador nacido en Vitoria.

- Más allá de los títulos que consiguió. Eso irá siempre en su currículum y para toda la vida. ¿Qué es lo que recuerdas con más cariño de su etapa en Nervión?

- Muchas cosas, la verdad que fueron años muy especiales en todos los sentidos. Tuve que afrontar una salida del Athletic cuando en principio no estaba previsto. Pero bueno el grupo que me encontré, el grupo de compañeros que encontré desde el primer momento fue increíble, como me acogieron. La ciudad conecté perfectamente en todos los sentidos. Me permitió vivirla y disfrutarla con mucha intensidad cada momento. La posibilidad de disfrutar de las finales, de ganar títulos y celebrarlos como digo... yo había sido toda mi vida del Athletic, pero desde ese momento yo decía que tenía dos equipos, uno el de la infancia y otro que profesionalmente me había dado una oportunidad y que lo viví como un sevillista más. Como si hubiera nacido o hubiese sido un sevillista de cuna. Creo que conecté, creo que la afición eso también lo valoró. Siempre me he sentido muy querido y respetado cuando estoy en Sevilla.

- Se nota ese cariño por el Sevilla. Me ha impresionado el suspiro que ha precedido a ese 'muchas cosas'. Se ve claramente lo que ha dejado Sevilla en usted. Cuando ve al equipo en la situación (económica) en la que está ahora mismo. ¿Qué siente?

- Pues pena. Mucha pena, sinceramente, mucha pena porque se lo que supone, se lo que representa para muchas personas, para muchas familias, para muchos niños. Lo que hay detrás. Yo creo que las personas que van cada día al Sánchez Pizjuán no van a ver un partido de fútbol únicamente. Hoy en día el fútbol es más negocios en algunos momentos que deportes. Soy un poco romántico en este sentido y yo creo que San Mamés, el Sánchez Pizjuán, son equipos que, todos los aficionados, los que acuden con su camiseta, los que acuden con su bufanda, los que cantan el himno, lo hacen desde dentro mas allá de todo lo que hoy genera y se genera alrededor del fútbol. El marketing, todos los intereses económicos que yo creo que es lo que poco a poco está destrozando este deporte tan maravilloso. Y algunos clubs, intereses económicos, intereses personales que hacen a veces que las decisiones pues estén por encima de las estrictamente deportivas. Pues pena, ver a ese grandísimo equipo, a ese grandísimo club que hemos vivido. Ojalá que todo esto se resuelva, se enderece y el Sevilla pueda volver a ser ese equipo que hemos podido disfrutar recientemente.

- Cuál cree que puede ser una solución a lo que está viviendo el club?

- Ahí no tengo criterios claros, argumentos porque tampoco conozco la realidad hasta dentro pero es cierto que probablemente... Lo que está claro es que el club necesita estabilidad, necesita comunión entre la masa social y el propio club en la directiva. Yo creo que de alguna manera hay que intentar de acercar ese punto porque yo creo que es fundamental la comunión para todos.

- ¿Cree que puede influir a nivel del propio sevillista ver cómo el eterno rival digamos que todo lo que toca lo convierte en oro y todo le sale bien?

- Yo soy más de mirarme a mí mismo que mirar al de al lado. Ni eso tiene que ser un problema, ni que las penas de el de enfrente soluciones o alivien las de uno mismo. Yo en la vida empresarial incluso, intento ver, aplicar, mirar donde yo puedo tener mi margen de mejora más que ver cómo lo puedan hacer los demás. Como digo no es fácil en un sitio donde hay esa rivalidad y donde en la misma ciudad conviven dos aficiones, indudablemente pues esto al final hace que las heridas puedan escocer un poco más. Pero pienso que la solución hay que buscarla dentro de uno mismo.