Intromisión de última hora en la venta de Rubén Vargas que favorece al Sevilla

Con las conversaciones avanzadas con Olympiacos, el Bolonia irrumpió anoche con un vivo interés que tensa la cuerda y puede abrir un nuevo escenario ventajoso para el Sevilla

La planificación del Sevilla en la recta final del mercado se encuentra a expensas de nuevas ventas que permitan culminar la inscripción de los fichajes que restan por realizar, sobre todo el de un segundo delantero y otro refuerzo para el centro del campo.

Apartado en el que el Sevilla, como confirmó ayer José Ignacio Navarro, trabaja en dos frentes principales, Rubén Vargas, a priori el más cerca de dejar rédito en las arcas nervionenses, y Agoumé, con un interés multimillonario por parte del fútbol árabe.

En el caso del internacional suizo, la operación con Olympiacos se encuentra muy avanzada después de que el club griego haya alcanzado un acuerdo con el futbolista y las conversaciones entre clubes sigan con pasos al frente para cerrar las cifras finales ante la pretensión sevillista de recaudar 15 millones de euros.

El Bolonia irrumpe por Vargas en la noche del martes

Sin embargo, en las últimas horas se ha producido un movimiento que podría favorecer los intereses hispalenses ante la posibilidad de encarecer la puja por la irrupción en la noche de ayer del Bolonia italiano.#[relacionada;multiple;[proveedor:0;id:545172,544816]]

Y es que el club rossoblú ha mostrado un vivo interés por el futbolista nervionense y el conocido periodista italiano Gianluca de Marzio afirma que ya se lo ha trasladado al Sevilla cuando las negociaciones con Olympiacos se encuentran en la recta final.

Este movimiento sorpresa del Bolonia responde a la necesidad de sustituir a Jonathan Rowe, cerca de recalar en el Atalanta, y el preferido, a día de hoy, es el suizo después de despuntar en el Mundial.

Opción más atractiva deportivamente para Vargas

Dicha fuente habla incluso de una propuesta al Sevilla que podría modificar el rumbo de las conversaciones con el club griego para su traspaso o, como mínimo, presionar a los de El Pireo para acelerar las gestiones para no perder a Rubén Vargas, dependiendo también de lo que haya ofrecido o esté dispuesto a ofrecer la entidad emiliana.

Es cierto que esta vía podría ser más atractiva en lo deportivo para Vargas tanto en cuanto le permitiría seguir jugando en una de las grandes ligas europeas, a un mayor nivel, con la salvedad de que Olympiacos sí disputará competición europea, la Europa League, en el presente curso.

El Sevilla, cuanto antes y al mejor postor

En la presentación de Robbie Ure y Kochorashvili, José Ignacio Navarro admitió que había diálogo con un club, pero por la noche se activó otra vía, la del Bolonia, que queda por saber si alterará la hoja de ruta en el futuro inmediato de Vargas. Obviamente, el Sevilla venderá al mejor postor siempre y cuando cuente con el respaldo del futbolista.

En cualquier caso, el deseo sevillista es consumar su traspaso cuanto antes para contar con espacio salarial y 'cash' para acudir al mercado en la última semana para continuar con la remodelación de la plantilla.