El Olympiacos, que se quedó corto por Oso, negocia ahora por Rubén Vargas

Pese a caer eliminados en la previa de la Champions League por el NEC Nimega, Mendilibar ha pedido a los dirigentes griegos dos refuerzos para las bandas: un viejo conocido como Bryan Gil, al que ya tuvo en Eibar y Nervión, así como el atacante suizo; está a tres millones de lo que pide el Sevilla por él

El Olympiacos cayó sorprendente eliminado por el NEC Nimega en la tercera ronda clasificatoria para la fase liga de la Champions League, por lo que deberá conformarse este curso con disputar la Europa League. Sin embargo, su entrenador, el vasco José Luis Mendilibar, ha pedido un esfuerzo a los dirigentes griegos para potenciar las bandas de su equipo, decantándose por un viejo conocido como Bryan Gil, actualmente en el Girona FC pero que ya tuvo a sus órdenes en la SD Eibar y el Sevilla FC, así como un actual efectivo nervionense con el que no llegó a coincidir en 2023: el también atacante Rubén Vargas.

Informa el experto en el mercado Matteo Moretto que los de El Pireo están negociando ya con sus homólogos hispalenses por el extremo suizo de 28 años recién cumplidos, que tiene tres más de contrato, pero que, como el resto de la plantilla a las órdenes de Luis García Plaza, está en venta si llega una oferta a la altura de las expectativas, pues sigue siendo grande la deuda acumulada y el desfase en el margen salarial. En concreto, la citada fuente habla de unas cantidades que rondan los 12 millones de euros, casi diez por encima de lo que costó en enero de 2025 procedente del Ausburgo (en concreto, fueron 2,5 millones entonces).

Tras su gran Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con la selección helvética (dos goles y una asistencia en seis partidos para un total con el combinado nacional de 13 tantos y 12 pases decisivos en 67 citas), el caché del oriundo de la República Dominicana ha subido, por lo que tanto él como la entidad nervionense quieren aprovechar la tesitura. En unas declaraciones previas a la magna cita, Rubén Vargas se mostraba preparado para un nuevo desafío, aunque dejaba claro que elegiría muy bien el destino y que, como prioridad, quería jugar la Champions League, lo que no podrá hacer de momento con el Olympiacos.

El trato por Oso se rompió por sólo dos millones

En otro orden de cosas, habrá que estar atentos al tira y afloja entre Sevilla FC y Olympiacos por Rubén Vargas, dado que ambas directivas tienen ya experiencia este verano con una negociación que no llegó a buen puerto. Así, uno de los clubes del Grupo Marinakis llegó a ocho millones de euros por Joaquín Martínez 'Oso', aunque en Nervión se mantuvieron firmes en su exigencia de 10 millones más bonus y el carrilero zurdo no se movió. Ahora, en El Pireo deberán subir su puja o completarla con algunas variables atractivas, puesto que el precio de salida fijado en principio para el suizo es de 15 millones.