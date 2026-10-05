Joselu elige su nuevo equipo tras rechazar varias ofertas

El delantero, de 36 años, se encuentra sin equipo desde el pasado verano cuando acabó contrato con el Al-Gharafa. Ha tenido la posibilidad de fichar por equipos españoles, italianos y alemanes, pero ha vuelto a premiar el factor económico a la hora de elegir su nuevo club: Al-Sailiya

Joselu Mato era uno de los agentes libres más cotizados del mercado de fichajes. El delantero, a sus 36 años, estaba libre y no tenía contrato con ningún club lo cual le daba opciones para fichar y ser inscrito de manera inmediata por cualquier club del mundo. El ex del Real Madrid ha contado con multitud de propuestas para continuar su carrera deportiva, siendo su decisión la de ser en Qatar, Al-Sailiya, y declinar todas y cada una de las opciones que ha contado para regresar al fútbol europeo.

Joselu Mato, delantero español, fichará por el Al-Sailiya

Se acabó la carrera por fichar a Joselu Mato ya que el delantero español ha decidido unirse al Al-Sailiya, quien actualmente ocupa el puesto 12 de la Primera división de Qatar, tal y como ha señalado el compañero Matteo Moretto. Después de meses sin equipo, el nacido en Stuttgart ha apostado por continuar en el país de Oriente Medio ya que las dos últimas temporadas ha defendido la camiseta del Al-Gharafa.

De este modo, Joselu Mato le da prioridad al factor económico antes que el regresar a Europa en donde no le han faltado opciones para regresar.

A pesar de sus 36 años, Joselu Mato ha sido un futbolista muy cotizado por su capacidad para adaptarse a un rol con un pequeño protagonismo y rendir mucho y bien. Sonoras son sus actuaciones en la UEFA Champions League con el Real Madrid en donde salía en los minutos finales y marcaba goles importantes. Es por ellos que equipo de nivel medio de Primera división, entre ellos el Valencia CF, estaban muy interesados en el goleador ya que aún le veían con capacidad para replicarlo.

En su última temporada con el Al-Gharafa en Qatar, Joselu Mato jugó 23 partidos y marcó un total de 10 goles, demostrando así que aún tiene el olfato de gol en perfectas condiciones.

Las ofertas que ha rechazada Joselu Mato para seguir en Qatar

Joselu Mato ha tenido muchas opciones para regresar al fútbol europeo, pero el delantero español al final no ha aceptado ninguna de las propuestas o de los intereses que ha tenido sobre la mesa.

Joselu Mato ha tenido el acercamiento de varios clubes españoles de Primera división y de otros tantos italiano de la Serie A. Al mismo tiempo, el delantero ha contado con propuestas oficiales del Eintracht de Frankfurt y del Unión de Berlín, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Joselu Mato, una vez que se cerró el mercado de fichajes del fútbol europeo, ha estado esperando a que algún club con fichas libres hiciera un movimiento serio para ficharlo o, al menos, convencerlo, pero no se ha concretado nada.

Con este contexto, Joselu Mato ha optado por seguir en Qatar, una competición que conocer de sobra ya que ha estado jugando allí las dos últimas temporadas. El equipo elegido es el Al-Sailiya que le garantiza un buen salario, un factor que, sin duda, ha tenido un peso importante para que el delantero español haya decidido continuar su carrera deportiva en Oriente Medio.