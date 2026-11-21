El Alavés rompe su mala racha en casa, el Valencia suma su segunda victoria consecutiva a domicilio, el Real Madrid remonta in extremis y Sevilla y Betis firman tablas en un derbi vibrante...

Alavés, Valencia y Real Madrid lograron los tres puntos en una jornada apasionante donde los focos estuvieron puestos en el derbi entre Sevilla y Betis, donde ambos conjuntos se repartieron los puntos.

Alavés 3-1 Deportivo: Lucas Boyé lidera la reacción y Denis Suárez sentencia en Mendizorroza

El Deportivo Alavés firmó una importante victoria ante el Deportivo de La Coruña en Mendizorroza, en un encuentro que comenzó de cara para los locales y que terminó resolviéndose con autoridad en la segunda mitad. Ángel Pérez adelantó al conjunto vitoriano en el minuto 2﻿, aprovechando el buen arranque de su equipo. El Deportivo reaccionó y encontró el empate en el minuto 41, cuando Nahuel Tenaglia introdujo el balón en su propia portería.

Tras el descanso, el Alavés recuperó el control del partido y volvió a ponerse por delante gracias a Lucas Boyé, que marcó en el minuto 62. El delantero argentino fue decisivo para devolver la tranquilidad a los suyos y encarrilar el triunfo. Ya en el tiempo añadido, Denis Suárez puso el 3-1 definitivo en el minuto 90﻿, culminando una actuación sólida del equipo babazorro, que supo aprovechar sus ocasiones y cerrar el encuentro con tres puntos de gran valor.

Lucas Boyé conduce el balón ante la presión de dos jugadores del Deportivo. / Imago.

Rayo Vallecano 0-1 Valencia: Copete firma un triunfo de oro para los valencianistas

El Valencia logró una victoria fundamental en su visita al estadio de Vallecas, donde se impuso por la mínima al Rayo gracias a un tanto de Copete en el minuto 41. El conjunto valencianista comenzó el encuentro con intensidad y buscó adelantarse mediante la presión y las rápidas transiciones. El Rayo también tuvo sus oportunidades, especialmente a través de Jorge de Frutos e Isi Palazón, pero se encontró con una defensa visitante bien organizada.

El gol llegó antes del descanso, cuando Javi Guerra puso un centro preciso desde el saque de esquina que Copete convirtió en un magnífico cabezazo. En la segunda mitad, el Valencia supo gestionar la ventaja y resistió las acometidas del conjunto madrileño. Unai López estuvo cerca de igualar con un disparo que se estrelló en el larguero, pero los visitantes mantuvieron su ventaja hasta el final. Tres puntos muy importantes para un Valencia que necesitaba ganar para recuperar confianza y alejarse de la zona peligrosa de la clasificación.

Copete celebra su gol en Vallecas con Javi Guerra. / Imago.

Sevilla 1-1 Betis: Kike Salas salva el derbi en el descuento tras el gol de Antony

El primer derbi sevillano de la temporada terminó con un empate cargado de emoción en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El Sevilla llevó buena parte de la iniciativa y trató de imponer su ritmo, mientras que el Betis apostó por resistir y aprovechar sus oportunidades al contragolpe. El encuentro se mantuvo equilibrado hasta que Antony ﻿adelantó al conjunto verdiblanco en el minuto 50, culminando una acción ofensiva que contó con la colaboración de un rebote en Lucien Agoumé.

Con el marcador en contra, el Sevilla intensificó su presión y buscó el empate hasta el último momento. Gabriel Suazo estuvo cerca de conseguirlo con un disparo que se estrelló en el poste, pero el premio llegó finalmente en el tiempo añadido. Kike Salas, en el minuto 91, aprovechó una dejada de Isaac Romero para conectar un potente disparo que terminó superando a Álvaro Valles. El gol desató la celebración sevillista y dejó al Betis sin una victoria que parecía tener prácticamente asegurada.

Kike Salas, autor del empate, pugna con Aitor Ruibal. / Lince

Real Madrid 2-1 Celta: Bellingham y Carlos Espí culminan la remontada blanca

El Real Madrid consiguió una victoria de gran importancia en el Santiago Bernabéu después de remontar un partido que se le había complicado desde los primeros minutos. El Celta sorprendió al conjunto blanco con un inicio valiente y se adelantó en el marcador en el minuto 6, cuando Pablo Durán culminó una rápida acción ofensiva tras un centro de Swedberg. Los gallegos se mostraron sólidos en defensa y dificultaron la reacción madridista durante la primera mitad.

El Real Madrid tuvo la oportunidad de igualar antes del descanso, pero Kylian Mbappé falló un penalti en el minuto 39, enviando el balón por encima del larguero. Tras el paso por vestuarios, el equipo blanco aumentó la presión y encontró el empate en el minuto 66, cuando Jude Bellingham remató con precisión una asistencia de Mbappé. La remontada se completó en el minuto 85 gracias a Carlos Espí, que aprovechó un balón servido por Vinícius Júnior para marcar el 2-1 definitivo. El conjunto madridista terminó imponiendo su insistencia y sumó tres puntos que le permiten continuar en la pelea por el liderato.

Los resultados de la jornada 13 de LaLiga EA Sports

Athletic 01 Espanyol Alavés 31 RC Deportivo Rayo Vallecano 01 Valencia Sevilla 11 Real Betis Real Madrid 21 Celta FC Barcelona -- Villarreal Racing -- Real Sociedad Osasuna -- Málaga Getafe -- At. Madrid Levante -- Elche

La clasificación de LaLiga EA Sports

Total En casa Fuera Total En casa Fuera Jornada 13 PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC 1 FC Barcelona FCB = 33 12 11 0 1 48 13 15 6 5 0 1 24 7 18 6 6 0 0 24 6 2 Real Madrid RMA = 33 13 11 0 2 33 11 18 6 6 0 0 19 4 15 7 5 0 2 14 7 3 At. Madrid ATM = 28 12 9 1 2 23 10 13 6 4 1 1 12 5 15 6 5 0 1 11 5 4 Real Betis BET = 27 13 8 3 2 21 16 15 6 5 0 1 12 8 12 7 3 3 1 9 8 5 Real Sociedad RSO = 22 12 7 1 4 21 20 13 6 4 1 1 8 7 9 6 3 0 3 13 13 6 Sevilla SEV = 19 13 5 4 4 18 20 11 7 3 2 2 8 8 8 6 2 2 2 10 12 7 Athletic ATH = 16 12 4 4 4 15 12 11 7 3 2 2 11 6 5 5 1 2 2 4 6 8 Alavés ALA 4 16 13 4 4 5 18 18 13 7 4 1 2 14 7 3 6 0 3 3 4 11 9 Villarreal VIL 1 15 12 4 3 5 17 15 7 6 2 1 3 8 7 8 6 2 2 2 9 8 10 Espanyol ESP 3 15 13 4 3 6 14 14 5 6 1 2 3 6 7 10 7 3 1 3 8 7 11 RC Deportivo DEP 2 15 13 3 6 4 16 17 9 6 2 3 1 8 6 6 7 1 3 3 8 11 12 Racing RAC 2 14 12 4 2 6 17 30 11 6 3 2 1 11 11 3 6 1 0 5 6 19 13 Celta CEL 2 13 13 2 7 4 11 12 9 7 2 3 2 9 6 4 6 0 4 2 2 6 14 Rayo Vallecano RAY = 12 12 3 3 6 15 22 10 6 3 1 2 9 8 2 6 0 2 4 6 14 15 Getafe GET = 12 12 3 3 6 8 18 12 6 3 3 0 8 4 0 6 0 0 6 0 14 16 Osasuna OSA = 12 12 3 3 6 12 23 9 6 2 3 1 5 4 3 6 1 0 5 7 19 17 Valencia VCF 2 12 13 3 3 7 9 20 2 7 0 2 5 3 14 10 6 3 1 2 6 6 18 Levante LEV 1 11 12 2 5 5 16 21 7 5 2 1 2 13 12 4 7 0 4 3 3 9 19 Elche ELC 1 10 12 2 4 6 14 20 1 6 0 1 5 4 14 9 6 2 3 1 10 6 20 Málaga MAL = 5 12 0 5 7 9 23 3 6 0 3 3 6 12 2 6 0 2 4 3 11

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