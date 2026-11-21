Varios son los protagonistas del club sevillista que han comparecido tras el empate en Nervión; un post partido marcado por las declaraciones de Marc Bartra en zona mixta sobre la expulsión a Kike Salas

Nervión saborea este empate en el derbi como si fuese una victoria, y no es para menos. El equipo sevillista ha conseguido salvar un punto en el Ramón Sánchez-Pizjuán gracias a un potente disparo de Kike Salas que contó con un desafortunado error de Álvaro Valles. Los sevillistas merecieron mucho más en la primera parte, contando con varias ocasiones claras en las que pudieron haberse marchado con ventaja en el marcador. Sin embargo, el fútbol es muy claro y, cuando perdonas, lo acabas pagando. Eso le sucedió al equipo local, que vio como Antony fue el encargado de adelantar al conjunto bético. Cuando todo ya agonizaba, y parecía que Heliópolis iba a festejar, fue Kike Salas el que hizo estallar el feudo nervionense.

En el lado sevillista, varios son los protagonistas que han comparecido ante los medios de comunicación. Tras la rajada de Marc Bartra en zona mixta, asegurando que ha marcado un gol que tendría que haber estado expulsado, era obligada la pregunta a los protagonistas. En este caso, no se han querido mojar mucho en el lado sevillista, quitando el caso de Agoumé que sí que ha sido más tajante en este sentido. Gabriel Suazo, Kike Salas, Guridi y Stassin han sido el resto de protagonistas.

La recompensa vuelve a llegar para el canterano

"Al final ese gol significa una pequeña recompensa al gran trabajo del equipo, sobre todo en la primera parte, en la que pasamos por encima de ellos y creamos muchas ocasiones. Faltó un poco de suerte, ellos en la primera clara que tuvieron fue para adentro. Es verdad que ya llevo dos goles en los derbis, es especial para mí ayudar al equipo y darle esa pequeña alegría a la afición".

Kike Salas celebra su gol / LINCE

"No nos podemos ir satisfechos, desde el principio salimos a por el partido para ganarlo, se vio reflejado, pero a veces no entra la pelota. Me quedo con el trabaio y el sacrificio del equipo y con la afición, que nos alentó cuando fallaban las fuerzas y durante toda la semana. Ellos ven que nos dejamos todo y que vamos al máximo en cada acción y notamos que van a muerte con nosotros".

El chileno también responde a Bartra

"En mi parecer, aquí, al término del partido, del primer tiempo nos deberíamos haber ido, al menos, por ventaja, por uno o dos, incluso. La primera que tienen ellas, y ni siquiera es muy clara, un rebote, nos terminan marcando. El fútbol es así. Nos terminamos llevando un punto. Pero, sinceramente, por todo lo que entregamos, por todo lo que hicimos, nos merecíamos llevarnos los tres puntos acá en casa".

Suazo, en un duelo con Antony / Lince

"Si no festejamos un gol, la verdad, y sobre todo en este tipo de partidos, perdiendo 1-0, entregando el máximo, porque entregamos todo, sería una locura, es la verdad. Lo vuelvo a decir, del árbitro no me meto en ese tipo de cosas. No tengo interés en entrar en eso. Si vamos a distintas jugadas, hay muchas situaciones donde podemos llevarlo hacia un lado u otro. Así que en esa situación no me meto. Me meto en lo que nosotros podemos controlar. Y lo que nosotros podemos controlar es nuestro juego, nuestra actitud, nuestra forma de enfrentar el derbi. Sinceramente, lo vuelvo a repetir, hoy fuimos superiores. Nos deberíamos haber llevado los tres puntos".

Un primer derbi para Guridi con mal sabor de boca

Uno de los que disputaba su primer derbi era el centrocampista vasco, que ha dejado claras sus sensaciones. "Es agridulce, hemos merecido ganar. Hemos hecho 25 remates y ellos 6, pero no hemos estado acertados en los últimos metros. (...) El balón no quería entrar desde el primer tiempo, pero el equipo ha seguido insistiendo, no se rinde nunca”.

Guridi, en el encuentro frente al Betis / LINCE

“La afición ha estado espectacular hoy y en los otros partidos. Siguen animando aunque las cosas no salgan como queremos (...) El campo aprieta mucho y te lleva a que el partido a veces se vuelva un poco loco para buscar la victoria”.

Lucas Stassin ya sabe lo que es vivir un derbi

El delantero belga, por su parte, ha sido la apuesta titular de Luis García Plaza. Dejando dudas en sus minutos, ya puede decir que conoce lo que significa el fútbol en Sevilla. “Hicimos un buen partido, fallamos goles en la primera parte. Creo que hicimos un buen partido desde el principio al final”.

El saludo de los jugadores en el derbi / LINCE

“Fue una locura desde anoche y toda la semana. Ha sido increíble desde el principio y es una gran experiencia para el jugador”.