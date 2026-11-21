La tremenda efectividad costasoleña, el infortunio nervionense en acciones puntuales y la mala dinámica general de los pupilos de Diego Galiano les acerca a la zona baja de la tabla, aunque llega una semana con doble compromiso en el Estadio Jesús Navas para ponerse al día y recolocarse mucho más cerca del objetivo

Sigue de capa caída el ﻿Sevilla Atlético﻿, que se vuelve goleado de su visita al ﻿CD Estepona y que solamente ha ganado uno de sus últimos nueve partidos en el ﻿Grupo 4 de Segunda RFEF (﻿el 2-0 en casa al CD Tenerife B﻿), lo que sitúa al primer filial nervionense a un punto del descenso y cinco del 'play off' de ascenso, aunque con una jornada menos que la mayoría de sus oponentes. La visita al segundo clasificado, de los pocos que mantienen el pulso con el ﻿RC Recreativo de Huelva por el liderato, no parecía la ocasión más propicia para romper la racha, aunque toca levantarse tras sumar ﻿dos unidades de las últimas nueve en juego para recolocarse más cerca de su objetivo.

El inicio fue de alternativas, con una gran oportunidad a la contra nada más arrancar en la que ﻿Adrián Pérez estuvo a punto de adelantar a los pupilos de ﻿Diego Galiano﻿, así como un posible penalti de ﻿Manuel Ángel Castillo sobre ﻿Pablo Aguilar cuando el ariete costasoleño se preparaba para el mano a mano con ﻿Loren Luchino que no pareció gran cosa. A renglón seguido, los de ﻿Manolo Sánchez se adelantaban por medio de ﻿Álvaro Yuste﻿, que mandaba a la red un ajustado y raso zurdazo desde el borde del área. Julen Jon Guerrero la tendría enseguida a balón parado, pero su testarazo se marchó arriba. La insistencia local tendría premio, pues ﻿Pablo Arriaza remacharía desde cerca un balón suelto del área para duplicar la ventaja rojiazul. Así se llegaría al descanso.

El ﻿Sevilla Atlético﻿, que había avisado por medio de ﻿Ibra Sow antes del intermedio, tenía muchos deberes por hacer en la reanudación. Lo intentaron con dos cambios de salida, ingresando el indiscutible ﻿Nico Guillén﻿, algo cansado tras su aventura con la sub 19 durante el parón internacional, y ﻿Aitor Caballero﻿, pero lo que llegó fue una sentencia tempranera de ﻿Pablo Aguilar﻿, que resolvía con calidad con el exterior de su bota derecha, poniéndola imposible para ﻿Loren Luchino nada más volver de vestuarios. Un jarro de agua fría ante el que trataron de reponerse los franjirrojos, que tuvieron alguna ocasión, pero que chocaron contra la tremenda efectividad local, que le vale el coliderato de la categoría al cierre de este sábado.

Así, ﻿Francisco Lóciga tropezó en lo más llano con todo a favor, mientras que ﻿Sergio Martínez se estrellaba contra la madera justo antes del cuarto del ﻿CD Estepona﻿, obra de ﻿Ariel Herrero﻿, quien cabeceaba en plancha a la red un servicio de un ex sevillista como ﻿Bakary Sow﻿. Ahora, el primer filial nervionense tendrá dos encuentros seguidos en el ﻿Estadio Jesús Navas para levantar cabeza y reponerse del golpe: este próximo miércoles 25 de noviembre a las 18:00 horas tocará recuperar el partido aplazado en su día ante el RC Recreativo de Huelva, mientras que el domingo 29-N a las 11:30 horas será el CD Don Benito el que comparezca en la Carretera de Utrera﻿.

Ficha técnica del Estepona - Sevilla Atlético de Segunda RFEF

CD Estepona: Fran Martínez; Caro, Arriaza, Yuste (Álvaro Díaz 79'), Candelas (Alberto González 72'); Maxi Benites, Baradji (Bakary Sow 63'); Guerrero, Ale Contreras, Ballarín (Roi Tato 72'); y Aguilar (Ariel Herrero 63').

Sevilla Atlético: Loren; Soriano (Lóciga 60'), Iker Muñoz, Sergio Martínez, Manuel Ángel; Adrián, Mario Díaz (Jesús Cruz 77'), Edu Altozano (Nico Guillén 46'), Jesuly; Ibra Sow (Obi 77'); e Iker Villar (Aitor Caballero 46').

Árbitro: Soriano Méndez (grancanario). Amarillas a los locales Guerrero, Ale Contreras y Maxi Benites, así como a los visitantes Nico Guillén, Soriano, Jesuly, Adrián y el segundo entrenador, Álvaro Negredo.

Goles: 1-0 ﻿(13') Yuste; ﻿2-0 ﻿(29') Arriaza; ﻿3-0 ﻿(50') Aguilar; ﻿4-0 ﻿(86') Ariel Herrero.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 12ª en el Grupo 4 de Segunda RFEF, disputado en el Estadio Francisco Muñoz Pérez de Estepona (Málaga).