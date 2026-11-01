Sevilla Atlético 1-1 Puente Genil: Scuri rescata un punto tras un improductivo asedio

El filial acumuló numerosas ocasiones claras en la primera mitad, pero los cordobeses se adelantaron en el primer disparo a puerta. Las expulsiones de Polanco (46') y Sergio Martínez (59') condicionaron bastante la segunda parte

Scuri y Lóciga celebran el tanto del primero, que supuso el 1-1 para el Sevilla Atlético ante el Recreativo.Sevilla FC

El Sevilla Atlético y el Puente Genil FC han firmado un empate (1-1) en la mañana de este festivo domingo, en un duelo en el Estadio Jesús Navas correspondiente a la jornada 9 en el Grupo IV de Segunda RFEF, que después de este resultado -y a la espera del resto de encuentros- deja a los hispalenses séptimos con 13 puntos y a los cordobeses noveno, con 12. Los dos equipos jugaron casi toda la segunda parte con 10 por las expulsiones de Sergi Martínez y Polanco.

El filial encaraba el encuentro con las bajas ya conocidas por lesión de Soriano y Arenas, más la de Loren Lucchino, que ha viajado a Getafe; pero con la vuelta de Nico Guillén, que no estuvo la semana pasada en el triunfo ante el CD Tenerife B (2-0), y del trío de debutantes con el primer equipo en la Copa del Rey: Iker Muñoz, Manuel Ángel Castillo e Ibra Sow. Por su parte, el Puente Genil FC llegaba a la capital andaluza después de conservar un empate ante el CD Badajoz (0-0) pese a acabar con diez jugadores y de vencer a domicilio a la UD Las Palmas Atlético (1-2).

El Sevilla Atlético comienza apretando pero el Puente Genil es quien se adelanta

Antes del partido se guardo un sentido minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y luego el juego arrancó de manera frenética. El Sevilla Atlético apretó desde el inicio en busca del gol. Nico Guillén probó fortuna desde la frontal, el debutante Iker Muñoz tuvo dos casi seguidas y el que más cerca de todos estuvo fue el reconvertido Manuel Ángel, que estrelló un zapatazo en la madera en el minuto 26.

Sin embargo, a pesar de todo este despliegue ofensivo de los pupilos de Diego Galiano, el que se adelantó en el marcador fue el Salerm Puente Genil FC, que celebró el 0-1 en su primer disparo a puerta por medio de Alan Araiza cuando recién se había cumplido la primera media hora del encuentro de rivalidad regional.

Scuri firma las tablas antes del descanso

El tanto pontanés fue un golpe tan aislado como doloroso del que, a diferencia de otras citas, los franjirrojos supieron reponerse sólo siete minutos después. Scuri, que ya marcó la semana pasada ante el Tenerife, vio portería por segundo encuentro seguido y estableció el 1-1 con el que se llegó al descanso y que a la postre acabaría siendo definitivo.

Las cosas se iban a poner aún más de cara para los locales en la primera acción de la segunda parte, cuando el amonestado Pepelu vio la segunda amarilla por una falta sobre Aitor Caballero y dejó con 10 al Puente Genil con 45 largos minutos por delante. Era el segundo gran contratiempo para el cuadro cordobés, que ya tuvo que gastar un cambio en el 20' por las molestias físicas de Connor; pero, por suerte para ellos, el tiempo en inferioridad iba a ser muchísimo menor.

En el 59', el capitán Sergio Martínez también era expulsado y nivelaba una contienda mucho más trabada que en la primera mitad, más igualada y con menos llegadas de peligro. Iker Villar, que no logró a armar el disparo a tiempo, y Rafita tuvieron las mejores ocasiones de cada equipo en un empate que tanto Sevilla Atlético como Puente Genil vieron con buenos ojos en la especie de armnisticio en el tramo final.

Ficha técnica del Sevilla At. - Puente Genil de Segunda RFEF

1- Sevilla Atlético: Rafa Romero; Adrián, Iker Muñoz (Valentino 75'), Sergio Martínez (59'), Manuel Ángel (Alcaide 64'); Chumachenko (Mario Díaz 64'), Nico Guillén; Scuri, Aitor Caballero (Edu Altozano 75'), Lóciga (Jesuly 58'); e Iker Villar.

1- Salerm Puente Genil FC: Javi Luengo; Rafa Álvarez, Pepelu (46'), Salvi, Connor (Talarn 20'); Manu Viana, Lalo (Antonio Pajuelo 75'), Polanco, Alan Araiza (Juan María 58'); Salva Vegas (Seth Vega 75'); y Topo (Cellou 58').

Árbitro: Antonio Pozo Fernández (Colegio ceutí). Expulsó al local Sergio Martínez (59') y al visitante Pepelu (46'), en ambos casos por dobles amarillas. Amonestó al sevillista Manuel Ángel y a los pontaneses Alan Araiza y Salvi.

Goles: 0-1 (32') Alan Araiza; 1-1 (39') Scuri.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 9 de liga en el Grupo IV de la Segunda Federación disputado en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios (Sevilla) ante un total de 615 espectadores.