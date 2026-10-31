Alineaciones Getafe - Sevilla: alineación probable de Getafe CF y Sevilla FC en la jornada 11 de LaLiga EA Sports

Ángel Torres no dejó que José Bordalás rompiese su contrato para irse al Sevilla y ahora el equipo azulón, que este curso juega en competiciones europeas, se ve anclado en los puestos de descenso mientras que los nervionenses han retomado el vuelo gracias al meritorio trabajo de un ex del Getafe como Luis García Plaza

El Getafe CF de José Bordalás, que el curso pasado acabó clasificándose para competición europea gracias a su octava plaza, recibe en puestos de descenso al Sevilla FC, que se salvó del descenso por un solo punto de diferencia tanto en la 24/25 como en la 25/26 y que de la mano de Luis García Plaza llegará este domingo al Coliseum encaramado a una privilegiada sexta posición después de 10 jornadas disputadas en LaLiga EA Sports.

El once del Getafe

El Getafe CF (9 puntos de 30) afronta el duelo liguero con el principal reto de hacer algo que le guste a su entrenador, José Bordalás. Desde la goleada de la semana pasada ante el FC Lugano (2-5) en la UEFA Conference League, el técnico alicantino no para de lanzar dardos a la directiva y a su propia plantilla, especialmente a unos suplentes que considera que no dan el nivel suficiente para sustentar al equipo en tres competiciones.

Para colmó, después de aquello se llevó un 4-0 del Athletic Club y sufrió de lo lindo para eliminar a un equipo de División de Honor Senior como la UB Lebrijana (2-3), este pasado jueves. "No merecimos pasar", sentenció un Bordalás que sufre las ausencias por sanción de Mario Martín y Johan Mojica, tiene las bajas de larga duración de Juanmi Jiménez y Christantus Uche, así como la de Zaid Romero, que recién salido de un problema muscular ha sufrido una inoportuna recaída.

Cabe esperar que tire del once más titular del que dispone: una línea de cinco por delante de David Soria, con Dani Carvajal reconvertido a marcador diestro, junto con Dakounan Djené y el excapitán sevillista Nemanja Gudelj, escoltados por Andrés García y Davinchi en los carriles. Si Zaid Romero llega, Djené o Gudelj serían pivotes; de lo contrario repetirá Orel Mangala con Francho Serrano y Ramón Terrats. Arriba, Martín Satriano e Iván Azón o Enes Ünal.

El once del Sevilla FC

Al entrenador del Sevilla FC, Luis García Plaza, sólo le faltaba una cosa en este positivo inicio de curso (17 puntos de 30). Había muchos jugadores que debía enchufar para tenerles preparados ante cualquier eventualidad y ese objetivo lo cumplió con creces en el 0-3 ante el Sporting de Hortaleza, en la primera eliminatoria de Copa del Rey. Hizo debutar a tres canteranos y a Fran González, alineó por primera vez a Fábio Cardoso, le dio minutos a Jon Guridi, recién salido de lesión; ganaron ritmo Rubén Vargas o Alfon González (jugó los 90')...

Y además reservó a todo su once de gala -a excepción del lesionado Miguel Sierra-, así que cabe esperar que todos ellos vuelvan en Getafe. Odysseas Vlachodimos, Lucien Agoumé y Gabriel Suazo no se han perdido ni un segundo de los 900 minutos transcurridos en estas 10 primeras jornadas ligueras. Los dos últimos ni siquieran viajaron a tierras madrileñas, como tampoco Kike Salas ni Lucas Stassin.

Otros habituales como Juan Iglesias, Andrés Castrín o Youssouf Fofana vieron todo el choque copero desde el banquillo; como también Chidera Ejuke, favorito por la derecha. Sí sudó durante una hora Giorgi Kochorashvili, quien podría tener mínimas opciones de repetir titularidad. Si el Sevilla FC vuelve en el Coliseum a un 1-4-2-3-1, el principal candidato a completar la medular sería Manu Bueno (suplente en Copa). Lo más esperado, no obstante, es que mantenga el dibujo con dos delanteros y que Isaac Romero esté al lado de Stassin.

Alineaciones probables del Getafe - Sevilla

Getafe CF: David Soria; Andrés García, Carvajal, Gudelj, Djené, Davinchi; Francho, Mangala, Terrats; Martín Satriano e Iván Azón.

Sevilla FC: Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Ejuke, Agoumé, Fofana, Félix Correia; Isaac Romero y Stassin.