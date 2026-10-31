Levante 0-2 Atlético de Madrid: El Atlético asalta el Ciutat de València

El Atlético de Madrid se impuso por 0-2 al Levante en el Ciutat de València, en un encuentro que dominó durante buena parte del tiempo y en el que Álex Baena fue decisivo con dos asistencias. Grimaldo abrió el marcador y Giuliano Simeone sentenció en la segunda mitad para prolongar la buena dinámica rojiblanca en LaLiga

El Atlético de Madrid se llevó los tres puntos de su visita al Levante (0-2) en un encuentro en el que fue creciendo con el paso de los minutos hasta terminar imponiendo su superioridad. El conjunto de Diego Pablo Simeone volvió a demostrar que atraviesa un gran momento de forma y sumó su séptima victoria consecutiva en LaLiga, una racha que le permite colocarse como líder provisional a la espera de lo que haga el Barcelona. Grimaldo y Giuliano Simeone fueron los autores de los goles de un equipo que encontró en Baena a uno de sus grandes protagonistas, con dos asistencias.

El Levante avisó primero, pero el Atlético fue creciendo

El conjunto granota salió con personalidad y no tardó en encontrar espacios para acercarse a la portería de Oblak. De hecho, la primera gran ocasión del encuentro fue para los locales. Brugué inició la jugada con un balón a la espalda de Hancko y Toljan terminó encontrando a Requena en una posición peligrosa. El centrocampista armó un disparo que buscaba la escuadra, pero se topó con una espectacular intervención del guardameta esloveno.

El Atlético tardó unos minutos en conectar sus líneas. A Julián Álvarez y Kang-In les costaba entrar en juego, mientras Simeone reclamaba desde la banda una marcha más a sus futbolistas. Sin embargo, los rojiblancos fueron ganando terreno y comenzaron a instalarse en campo contrario. La primera alegría llegó con una acción de Baena. El centrocampista amagó con buscar el disparo desde la frontal y terminó sorprendiendo a la defensa con un pase para Hjulmand, que controló y superó a Ryan. El danés celebró con rabia su primer tanto como rojiblanco, pero la alegría duró poco: el VAR avisó de su posición adelantada y el gol quedó anulado.

El Atlético no perdió el control y siguió acumulando llegadas. Kang-In probó fortuna desde fuera del área, mientras Ryan tuvo que intervenir ante los intentos de los visitantes. El premio definitivo llegó en el minuto 22. Baena volvió a demostrar su calidad con un envío al espacio para Grimaldo. Olasagasti no acertó en el despeje y el lateral aprovechó el balón suelto para soltar un potente zurdazo que sorprendió al guardameta australiano. El 0-1 hacía justicia a lo que se estaba viendo sobre el césped. El Levante intentó responder antes del descanso, con alguna llegada de Etta Eyong y Brugué, pero Oblak volvió a mostrarse seguro. En el otro área, Kang-In estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo que se estrelló en el larguero tras tocar en Nacho Pérez.

Giuliano sentencia y Oblak vuelve a aparecer

La segunda mitad arrancó con el Atlético decidido a cerrar cuanto antes el encuentro. Los rojiblancos encontraron espacios y generaron varias ocasiones para ampliar su ventaja. Kang-In volvió a rozar el gol y Giuliano también probó fortuna con un disparo desde la frontal que se marchó desviado. La insistencia tuvo premio en el minuto 55. El Atlético construyó una gran salida de balón que terminó en los pies de Baena. El centrocampista encontró el desmarque de Giuliano Simeone con un pase preciso y el argentino se plantó ante Ryan, al que superó con facilidad para firmar el 0-2. Una jugada colectiva de mucho nivel que dejaba al Levante en una situación muy complicada.

Los locales no bajaron los brazos y buscaron meterse de nuevo en el partido, especialmente a través de centros laterales y un juego más directo. Tuvieron una oportunidad clarísima en las botas de Etta Eyong, que se quedó solo ante Oblak tras un pase de la muerte de Brugué. El esloveno, sin embargo, sacó un pie milagroso para evitar el tanto y mantener la tranquilidad rojiblanca. Llorente había originado el peligro con una pérdida comprometida, pero su compañero terminó solucionando el problema.

En el tramo final, Simeone movió el banquillo pensando también en los exigentes compromisos que esperan al Atlético, con el Bayern en Champions y el Barcelona en Liga. El Levante apretó con centros de Dela y varias acciones a balón parado, pero se encontró una y otra vez con la defensa visitante. Hancko, Pubill y Le Normand se encargaron de despejar el peligro, mientras Oblak atrapó un cabezazo de Iván Romero. El marcador ya no se movería. El Atlético resistió las últimas acometidas y se marchó de Valencia con tres puntos de mucho valor, una nueva portería a cero y una racha de siete triunfos consecutivos en Liga.

Ficha Técnica

Levante: Ryan; Toljan, Aïssa Mandi, Ndukwe, Nacho Pérez; Olasagasti, Requena; Brugué, Iván Romero, Thiago Fernández y Etta Eyong.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Barrios, Hjulmand, Baena; Kang-In Lee y Julián Álvarez.

Incidencias: El VAR anuló dos goles al Atlético de Madrid; uno de Morten Hjulmand en el minuto 18 y otro de David Hancko por fuera de juego. Roja a un técnico del banquillo del Levante.