Simeone reivindica el trabajo colectivo del Atlético: "Estar 15 años en un club no es fácil"

Diego Pablo Simeone celebró la victoria del Atlético ante el Levante y el momento que atraviesa el equipo, aunque quiso compartir los méritos de su récord de triunfos y recordó a Miguel Ángel Gil Marín por la confianza que depositó en él hace 15 años

El Atlético de Madrid sigue acumulando motivos para mirar al futuro con optimismo. La victoria frente al Levante en el Ciutat de València no solo permitió al conjunto rojiblanco prolongar su buena racha en LaLiga, sino que también dejó a Diego Pablo Simeone con varios asuntos sobre los que reflexionar en rueda de prensa. El argentino, que lleva 15 años al frente del equipo, quiso compartir los méritos del momento que atraviesa el club y recordar a quienes hicieron posible su llegada.

El entrenador no quiso atribuirse personalmente el récord de victorias en el campeonato doméstico. En su lugar, puso el foco en Miguel Ángel Gil Marín, quien apostó por él cuando todavía no tenía experiencia en el fútbol europeo más allá de su etapa en el Catania, y en todos los jugadores y profesionales que han formado parte de su trayectoria en el banquillo rojiblanco. "Pienso en el momento en que Miguel Ángel pensó en mí, pese a que no tenía experiencia en Europa más allá de mi paso por el Catania. Sin esa oportunidad y ese apoyo no habríamos llegado hasta aquí", explicó Simeone. El técnico también quiso agradecer el compromiso de sus futbolistas, a los que considera fundamentales para sostener una etapa tan prolongada: "Estar 15 años en un club no es fácil. Soy un agradecido a todos y sin todos ellos no habría llegado a este lugar".

Simeone explica las claves del triunfo ante el Levante

Sobre el partido, el argentino reconoció que el Atlético tuvo que superar un inicio complicado antes de encontrar los espacios que buscaba. La intervención de Jan Oblak en los primeros compases y la capacidad del equipo para interpretar dónde podía hacer daño fueron claves para cambiar el rumbo del encuentro.

Simeone también se refirió al gol anulado a Morten Hjulmand y al tanto que abrió el marcador. A partir de ahí, consideró que su equipo fue creciendo hasta completar una segunda mitad en la que encontró más situaciones para hacer valer su superioridad. En ese sentido, destacó el trabajo previo realizado durante los entrenamientos y la importancia de que todos los integrantes de la plantilla estén preparados para aportar. "Fue un gran segundo tiempo. Los que nos ven entrenar saben que lo habíamos trabajado. Y luego está la visión de Baena y el rompimiento de Giuliano. Los necesitamos a todos", señaló, poniendo el acento en la conexión que permitió fabricar el segundo tanto rojiblanco.

El liderato no cambia el discurso del Cholo

La victoria coloca al Atlético en lo más alto de la clasificación, aunque Simeone quiso rebajar cualquier tipo de euforia. Para el entrenador, la temporada todavía tiene mucho recorrido y el equipo debe mantener la misma mentalidad que le ha permitido encadenar buenos resultados. "Es un momento, la Liga es muy larga, sabemos el camino que hay que recorrer. Partido a partido, pero con la humildad de lo que sabemos que tenemos que recorrer", apuntó. Además, insistió en que el proyecto todavía está en construcción y que uno de los principales objetivos pasa por seguir encontrando asociaciones entre sus futbolistas.

Simeone destaca la solidez del equipo y el compromiso de Grimaldo

El técnico también valoró la evolución colectiva del Atlético, al que ve con más recursos que en temporadas anteriores. La victoria en Valencia llegó, además, sin la presencia de Cuti Romero, una circunstancia que utilizó para destacar la capacidad del grupo para mantener su nivel independientemente de las ausencias. "El equipo tiene más capacidad que en años anteriores. Hoy también lo logramos sin el Cuti. Nos estamos permitiendo tener el trabajo colectivo que a su vez permite que los de arriba puedan demostrar lo que tienen", explicó.

Por último, Simeone dedicó unas palabras a Grimaldo, autor del primer gol. El entrenador desveló que su compromiso con el Atlético fue uno de los aspectos que más le convencieron durante las conversaciones previas a su llegada. También destacó su capacidad para romper líneas y su responsabilidad en las acciones a balón parado. "Queríamos al jugador del Bayer. Tiene un patrón de ataque que nos permite romper líneas, tiene responsabilidad para patear penales y que siga así porque va a tener trabajo en estos próximos partidos", concluyó.