Luís Castro, técnico del Levante, no tira la Copa: "Mi año en Segunda división de Francia llegamos a semifinales, voy muy en serio"

El técnico del Levante deja claro que, aunque hará rotaciones y dará descanso a algunos jugadores, la Copa es una oportunidad para otros compañeros y un torneo donde piensa en llegar lo más lejos posible

Luís Castro quiere aprovechar la Copa del Rey para que sirva de estímulo a sus jugadores. A pesar de estar en la lucha por eludir la zona de descenso, el técnico del Levante no está dispuesto a tirar una competición que puede ilusionar mucho durante la temporada, y aunque hará las evidentes rotaciones, va con todo en el torneo copero.

Este miércoles se miden al CD Tarancón, partido para el que no podrá contar con Dela ni Balerdi, aunque sí con Brugué. Así expresó Castro cómo afronta la Copa del Rey. "Es una competición que jugamos para ser lo mejor posible. Mi año en Segunda división de Francia fuimos a las semifinales de la Copa, por eso ya puedes comprender que la llevo muy en serio. Jugamos contra tres equipos de Primera que eliminamos y fuimos eliminados en las semifinales con el Paris Saint-Germain. Por eso, para ir hasta donde he ido es porque la miro con muchas ganas de hacer lo mejor posible, como todos los partidos, para ganar, pero también es una competición donde puedes dar una oportunidad a uno u otro jugador que está mereciendo y mirarlos cómo lo van a hacer", ha explicado.

La enfermería

"Dela y Enzo continúan fuera. Brugué puede jugar normal, Brugué está bien. Tenía una pequeña molestia. Hemos preferido no coger riesgos porque vosotros sabéis que los cuatro partidos han sido muy, muy cerca los unos de los otros. Entonces preferimos no coger riesgos, pero está bien, está mejor que antes del último partido".

Dará descanso a jugadores en la Copa

"Hay uno u otro que sí, hay uno u otro que se van a quedar fuera. Si en el partido de Copa tuvieras más tiempo entre partidos, puedes pensar diferente, pero, una vez más, tienes dos días y después dos días y juegas. Entonces hay uno u otro jugador que se va a quedar fuera. Como hacemos también para el campeonato muchas veces, cuando los jugadores no están al cien por cien, entonces vamos a hacer lo mismo que hacemos en campeonato cuando están muy cerca y cuando hay alguna molestia de los jugadores".

Las posiciones de Marc Santos y Axel Tape

"Son dos jugadores que pueden jugar en más de una posición. Tal vez, en ocasiones pueden jugar en posiciones donde necesitas pero Marc, por ejemplo, ha jugado en varias competiciones en tres posiciones distintas y lo ha hecho muy bien. Axel también puede jugar porque lo ha hecho. Son dos jugadores que tienen esa calidad. Para mí es difícil decir en que posición juega mejor Marc, porque en los entrenamientos lo hace siempre bien. Tape estamos intentando hacerlo más fuerte en mediocampo pero es un jugador que puede jugar de central o de lateral".

Oportunidad para los menos habituales

"Vamos a jugar con muchos jugadores que han sido titulares en varios partidos de la liga. a partir de ahí, no hay plan B ni plan A. Hay oportunidades que algunos tienen y tienen que demostrarlas. Si Ify hubiera debutado en Copa, vosotros diríais que 'juega porque es la Copa y es el plan B', y no es así. Debutó en el campeonato porque era momento de ponerlo. Mañana habrá más cambios porque tiene otro partidos en dos días. Si pones a los mismos jugadores y vuelves a tener un partido dentro de dos días, seguro que alguno se lesiona. Yo no miro un plan B, si no una oportunidad para algunos. Es posible que ahora en Copa jueguen su primer partido y luego en Copa jueguen más partidos".

El Tarancón, el rival de Copa

"Al rival lo miramos como siempre. Lo miramos con mucha atención y tiene cosas muy interesantes. Yo he tenido una semifinales de Copa, pero he ido a penaltis con un séptima división. Yo se lo que es la Copa y se lo que puede pasar si no estás al 100%. Del otro lado tienes a otro equipo que seguro que estará al máximo de su concentración. El rival tiene calidad y tiene cosas muy bien trabajados. Tiene un perfil muy visible y, aunque no conozco a su entrenador, no trabaja mal. Tiene identidad y es un partido que tenemos que estar al 100%".

Teme al terreno de juego

"Espero que esté bien, porque puede ser una de las cuestiones de lesiones. No puedo quejarme porque cada uno tiene lo que puede. Si está bien, mejor para todos, y si no está bien, es porque no pueden. No tienen las condiciones de la liga. Yo no puedo hablar de eso".

Puerta abierta para los canteranos

"La puerta está abierta siempre. No se abre para un partido de Copa. Hay una relación muy cercana y no es la primera vez que ellos han venido a entrenar con nosotros. Han trabajado muchas veces, más de 50 entrenamientos. Hay algunos que vendrán con el equipo, aunque hay una regla que solo puedes jugar con cuatro canteranos. Los que irán, lo merecen".

Por qué no jugó Marc Santos ante la Real Sociedad

"Él está más que preparado para jugar. Entrena con nosotros y no hay ninguna sesión de que él sea el peor. Ha sido porque yo he pensado en él primero, pero después miré otros espacios que nos podrían dar una cosa diferente. Después de mirar que no ha ido bien, piensas que podrías ir a por Marc. Lo dije porque me preguntaron por la juventud de la plantilla y yo le contesté que tenía la idea de meter a Marc. No miro la edad de los jugadores. Fue por una cuestión táctica. Para mí el jugador no tiene quince años. Es uno más de la plantilla. Entró en un partido de la liga y él, no lo hizo mal. En pretemporada, como extremo y como "10" estuvo bien".

Rotará la portería

"No hay un portero para la Liga y otro para la Copa. Hay tres porteros y pueden jugar la Liga y la Copa. No se si terminaré el año con Ryan jugando la copa y Primo, jugando la liga. Conmigo en el fútbol no hay posiciones hechas, y el año pasado lo visteis. No hay posiciones que son de un jugador. En todas las posiciones manda el mérito. Los jugadores ya saben lo que tienen que mejorar, porque lo trabajamos, y no hay ninguna posición, ni portero ni delantero ni extremos de copa ni Liga. Depende del trabajo".

La visita de Espí

"Está bien y está contento. El club lo trata muy bien. Está muy contento con su staff. Son buenas personas y trabajan muy bien. Continúa humilde como siempre y yo pienso que llegará muy lejos. Estamos contentos con su visita, al igual que Pampín, que vino antes de irse. Espí es más mediático pero la sensaciones son la misma que otros jugadores".