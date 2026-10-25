Luis Castro señala a Oyarzabal tras la derrota del Levante: "Es el mejor de Laliga"

Luis Castro reconoció la superioridad de la Real Sociedad en la derrota del Levante (2-1) en Anoeta y destacó el papel diferencial de Oyarzabal. El técnico también hizo autocrítica por los errores defensivos, justificó sus cambios y dejó una respuesta enigmática sobre los dos minutos de añadido

La derrota del Levante ante la Real Sociedad (2-1) dejó varias reflexiones de Luis Castro, que no quiso esconderse después de un partido en el que su equipo terminó sin premio en Anoeta. El entrenador portugués puso el foco en el nivel mostrado por el conjunto donostiarra y, especialmente, en la influencia de Mikel Oyarzabal, al que considera uno de los futbolistas más determinantes de LaLiga cuando alcanza su mejor versión.

El conjunto granota logró responder al tanto inicial de Orri Óskarsson gracias a Nacho Pérez, pero apenas cuatro minutos después Beñat Turrientes volvió a adelantar a los locales. Pese a que el Levante intentó mantenerse en el encuentro, no encontró la manera de volver a equilibrar el marcador frente a una Real que supo gestionar su ventaja tras el descanso.

Luis Castro se rinde al nivel de la Real Sociedad

El técnico descartó que el problema de su equipo estuviera relacionado con el físico. Para Castro, el factor diferencial estuvo en la capacidad de la Real Sociedad para superar la presión y encontrar soluciones con el balón, incluso en los momentos en los que el Levante intentó apretar. "No faltó gasolina. La Real ha hecho un partido muy acertado y no ha fallado en la salida de balón. Más que nosotros haber sido malos, ellos han sido muy buenos", reconoció el entrenador, que destacó la calidad individual del rival para explicar las dificultades que encontró su equipo durante el choque.

En ese análisis apareció el nombre de Oyarzabal. El capitán realista fue uno de los futbolistas señalados por Castro, que subrayó su capacidad para castigar a los rivales cuando encuentran espacios a su espalda. "Tienen un jugador que para mí es de los mejores de LaLiga y cuando estábamos en momentos de presión él siempre salía en transición. Oyarzabal es diferencial cuando está a su mejor nivel y te complica mucho", explicó el preparador portugués.

La autocrítica de Luis Castro por los cambios

Más allá de reconocer los méritos del adversario, el entrenador del Levante también hizo autocrítica. Castro consideró que su equipo había competido durante distintas fases del encuentro, pero lamentó los errores que terminaron resultando decisivos en los dos goles de la Real Sociedad."Antes del 1-0 estábamos bien y con el 1-1 también, pero encajamos el segundo gol en un error como en el primero", señaló. El técnico también puso el foco en la respuesta de sus futbolistas después de los cambios, una cuestión sobre la que aseguró que reflexionará. "Tengo que pensar por qué con los cambios no hemos estado bien", admitió, antes de explicar qué espera de su equipo en el futuro. Su intención es construir un conjunto con una identidad reconocible y ambición para competir por las victorias, sin renunciar a su propuesta por miedo a encajar. "Quiero que el equipo tenga identidad para ganar. Cuando juegas para defender no estás cerca de ganar, estás más cerca de perder, pero aun así nuestro colectivo no ha estado tan mal", afirmó.

El mensaje sobre Marc Santos y el tiempo añadido

Las decisiones desde el banquillo también centraron parte de la comparecencia. Preguntado por la entrada de jugadores jóvenes, Castro quiso matizar la referencia a los futbolistas de poca edad y mencionó expresamente a Marc Santos. "¿Niños? Si hablamos de niños hablamos de Marc Santos", respondió. El entrenador añadió una explicación sobre las opciones que tenía disponibles para afrontar el tramo final del encuentro: "No quiero hablar mal en español, pero no he tenido lo que tenía que tener para meter a Marc Santos".

El portugués defendió que los jugadores que introdujo tenían un perfil ofensivo y buscaban ayudar al equipo a encontrar el empate. "Eran los jugadores ofensivos para ganar el partido", apuntó, justificando así su apuesta en los últimos minutos. La rueda de prensa terminó con otra cuestión incómoda: los apenas dos minutos de añadido concedidos por el colegiado. Castro prefirió no entrar directamente en la polémica y dejó una respuesta cargada de insinuación. "Yo no puedo hablar, porque siempre que hablo es peor. La respuesta está en tu propia pregunta", concluyó el entrenador del Levante, que se marchó de Anoeta sin puntos y con varios aspectos que revisar antes del próximo compromiso.