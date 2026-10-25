Real Sociedad - Levante: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Tras el festín europeo en Noruega, el conjunto donostiarra recibe en Anoeta a un Levante con la moral por las nubes. Los granotas llegan a la cita después de imponerse en el encuentro aplazado de la sexta jornada frente al Athletic Club

Real Sociedad y Levante se ven las caras en el encuentro correspondiente a la décima jornada del campeonato liguero. Anoeta recibe en el día de hoy el duelo entre el conjunto de Pellegrino Matarazzo y el de Luís Castro. El conjunto local busca enlazar otro triunfo más para continuar con su buen hacer en el campeonato doméstico.

Por otra parte, los de Orriols intentarán sacar algo positivo de su visita al País Vasco tras su gran encuentro intersemanal ante el Athletic en el Ciutat de Valencia que le permitió sumar de a tres y alejarse de la zona de descenso.

La Real quiere que la fiesta europea continúe en Anoeta

La Real Sociedad afronta el compromiso liguero con la confianza reforzada después de su contundente actuación en Europa, donde firmó una goleada por 6-0 frente al Lillestrom en Noruega. Sucic y Sergio Gómez firmaron un doblete, sumando los tantos de Oskarsson y Zakharyan completaron una goleada que les permite avanzar puestos en la clasificación a la siguiente ronda.

El conjunto txuri-urdin llega quinto en la tabla con 16 puntos, encadena cuatro victorias en los últimos cinco partidos en LaLiga. La Real quiere aprovechar las buenas sensaciones para mantener el ritmo y convertir Anoeta en el escenario de una nueva alegría para su afición.

El Levante busca su primer triunfo a domicilio

El conjunto granota aterriza en Anoeta undécimo en la tabla con 10 puntos, después de imponerse al Athletic Club en el encuentro que ambos equipos tenían pendiente de la sexta jornada. El Levante aprovechó el factor campo para sumar tres puntos importantes gracias a los goles de Brugué, por partida doble, y Etta Eyong, un resultado que refuerza la confianza del equipo antes de visitar a la Real Sociedad.

Pese al impulso que supone la victoria ante el Athletic, el Levante tiene una asignatura pendiente lejos del Ciutat de Valencia. El conjunto granota todavía no ha conseguido ganar a domicilio en lo que va de campeonato, por lo que tratará de aprovechar su visita a Anoeta para romper esa dinámica y arañar algún punto ante una Real Sociedad que llega reforzada tras su goleada europea.

Horario y dónde ver el Real Sociedad - Levante

El partido entre la Real Sociedad y el Levante, correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports, se disputará el domingo 25 de octubre a las 18:30 horas en Anoeta. El encuentro se podrá seguir en directo por televisión a través de Movistar LaLiga y LaLigaTv Bar, mientras que los aficionados podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Real Sociedad: Remiro, Sergio Gómez, Jon Martín, Sarr, Fort, Soler, Turrientes, Oyarzabal, Barrene, Kubo y Oskarsson.

Levante: Ryan, Toljan, Ndukwe, Aissa Mandi, Manu Sánchez, Oriol Rey, Olasagasti, Requena, Brugui, Thiago Fernández y Iván Romero.