Luís Castro alza la voz por los horarios de LaLiga: “Si nos quieren empujar hacia abajo, nosotros iremos hacia arriba”

El técnico del Levante criticó la planificación del calendario y cuestionó la actuación del VAR tras la victoria ante el Athletic Club en el Ciutat de Valencia: “Somos el único equipo que tiene solo tres días de descanso”

El Levante logró una importante victoria por 3-1 ante el Athletic Club en el Ciutat de València, en el encuentro aplazado por el temporal, con Roger Brugué como protagonista gracias a su doblete y Etta Eyong sentenciando en los últimos instantes. Tras el partido, Luís Castro compareció ante los medios de comunicación para analizar el rendimiento de su equipo

El entrenador portugués se mostró satisfecho con la imagen ofrecida por sus jugadores, aunque también aprovechó la rueda de prensa para expresar su malestar por los horarios que está teniendo el conjunto granota. El técnico cuestionó el penalti en contra y el rendimiento en concreto de algunos jugadores

“Pienso que ha sido un partido que, sin duda, merecemos”, explicó Castro, que también tuvo palabras para Thiago Fernández, Etta Eyong y Roger Brugué, además de hablar sobre la situación física de varios jugadores.

Los horarios de LaLiga, un motivo de enfado para Luís Castro

“Si nos quieren empujar hacia abajo, nosotros iremos hacia arriba” aseguró el entrenador del Levante al referirse al calendario que le ha impuesto LaLiga. Castro recordó que su equipo ha tenido que disputar encuentros los lunes y viernes, una situación que hace que disminuya el tiempo entre partido y partido: “Yo no estoy diciendo: Perdí el partido porque el árbitro ha hecho eso” o he perdido partidos porque la Liga ha hecho eso, yo no hablo así. Pero cuando vi que el partido era el lunes, yo pensaba que era broma, pero es verdad”

“Somos el único equipo que tiene solo tres días”, lamentó el técnico, que pidió que su equipo tuviera el mismo trato que los demás equipos.

El VAR y la revisión del penalti

El técnico también se pronunció sobre el penalti pitado en contra a su equipo y el tiempo empleado para revisar una jugada polémica. Aunque reconoció que no le gusta hablar de los árbitros, Castro cuestionó que se prolongase tanto la revisión y recordó otras acciones en las que no se interviene.

“Si el VAR demora tanto para revisar y el árbitro demora tanto para revisar, es porque no es claro”

La evolución del Levante y el crecimiento de Thiago Fernández

“Los últimos partidos han sido ya de un nivel de equipo que compite todos los partidos", destacó el portugués, que también elogió a Thiago Fernández por su evolución en las últimas jornadas. "Es un jugador que, teniendo un uno contra uno ofensivo, te puede crear muchas dificultades al equipo contrario”, explicó sobre el argentino.

Etta Eyong y las molestias de varios jugadores

El delantero Etta Eyong también recibió buenas palabras por parte del entrenador, que destacó su aportación al equipo y pidió precaución para evitar una recaída de su lesión: "Es un jugador que, cuando está contento y con muy buena energía, como está ahora, nos puede aportar mucho”, señaló Castro,

El portugués también explicó las situaciones de Adrián de la Fuente y Enzo Bardeli, ambos con molestias físicas. Por su parte, Hugo Sotelo ya ha comenzado a entrenar, aunque todavía no estaba preparado para jugar.

Roger Brugué y el apoyo del Ciutat de València

«La afición nos da energía. Incluso en los momentos difíciles, siempre ha estado con nosotros y eso es muy importante para el equipo”, declaró .

También elogió a Roger Brugué, protagonista ante el Athletic: “Tiene aquí lo que nosotros decimos que es necesario para jugar aquí, que es dar siempre el máximo del máximo”, concluyó.