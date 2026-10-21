Areso la lía antes del Levante - Athletic: borra una imagen desafortunada de sus redes sociales

El defensor rojiblanco ha publicitado el partido de este miércoles, aplazado en su día por el temporal, con una imagen del Ciutat de València en medio de una fuerte lluvia que no ha gustado nada entre la afición granota

El Athletic Club recuperará este miércoles, a las 20:00 horas, el encuentro correspondiente a la sexta jornada ante el Levante, aplazado el pasado 16 de septiembre por las adversas condiciones meteorológicas en la capital del Turia. Más de un mes después, por tanto, el conjunto rojiblanco comparecerá en el Ciutat de València con el objetivo de reencontrarse con una victoria que se le resiste desde comienzos del mes de septiembre, cuando se impuso por 3-0 al Atlético de Madrid. Desde entonces, los de Edin Terzic solo han sido capaces de sumar tres empates, suspendiéndose también entre medias su visita al Rayo Vallecano por el lanzamiento de objetos al césped por parte de la afición local.

Con tantos imprevistos imposibles de controlar, está costando bastante que el nuevo proyecto bilbaíno comience a carburar. Por ello, esta 'bola extra' se interpreta como una oportunidad para sacar tajada de la complicada situación de un Levante que está al borde del descenso y dar un paso al frente en la tabla, aunque las horas previas al choque, lejos de ser calmadas, se han visto salpicadas por la polémica.

El protagonista es Jesús Areso, que ha tenido una peculiar ocurrencia para publicitar en sus redes sociales el encuentro que tendrá lugar en el feudo granota. Junto a una silueta de su imagen vestido de rojiblanco, el lateral diestro ha compartido una imagen en la que se aprecia cómo cae una intensa lluvia, con relámpagos incluidos, que llegan a formar olas en el suelo, inundando los alrededores de un Ciutat de Valéncia incrustado entre enormes montañas de piedras que también parecen acusar la fuerza del agua.

Con los estragos de la Dana en el recuerdo de todos los valencianos

Sin duda, no se trata del montaje más afortunado después de ver cómo hace poco más de un mes el partido tenía que ser aplazado al comprobar el árbitro que el terreno de juego estaba impracticable. Aunque las críticas al jugador navarro han ido mucho más allá. Y es que en la Comunidad Valenciana, como no puede ser de otro modo, existe una gran sensibilidad con todo lo que tiene que ver con los temporales que vienen azotando a la región en los últimos tiempos.

Es imposible olvidar el desastre que provocó la Dana en 2024, con 240 víctimas mortales e infinidad de daños materiales. Una auténtica pesadilla, con consecuencias también judiciales y políticas, que ha cambiado la vida de muchos valencianos, que en los últimos días han visto de nuevo su tierra sometida por la Dana Adam, la cual ha dejado otras siete personas fallecidas y más de 2.100 evacuados.

Areso ha borrado la imagen ante las críticas recibidas

Con todo ese bagaje detrás, han sido muchos los aficionados que han comentado la publicación del defensor del Athletic para recriminarle su falta de sensibilidad. Hasta tal punto ha sido comentada, que el propio Areso ha decidido borrar la citada imagen de su cuenta personal de Instagram, sin ofrecer más explicaciones al respecto.

Está por ver si el asunto tiene más recorrido, tanto por parte de los seguidores levantinistas, y el posible recibimiento que le puedan brindar al futbolista del Athletic, como por cualquier aclaración oficial que pueda llegar por parte del club vasco.