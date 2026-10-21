Levante - Athletic Club: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El conjunto vasco visita el Ciutat de Valencia para disputar el encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports, aplazado el pasado 16 de septiembre por las fuertes lluvias que impidieron que se disputase. Más de un mes después, ambos equipos vuelven a encontrarse en un duelo importante para sus respectivos objetivos

El Levante recibe al Athletic Club en el Ciutat de València con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan alejarse de los puestos de descenso. Los granotas, que ocupan la decimoséptima posición con siete puntos, afrontan una nueva oportunidad para mejorar su situación en LaLiga ante un conjunto rojiblanco que también necesita ganar para acercarse a la zona alta de la clasificación. Los de Edin Terzić, undécimos con nueve puntos, buscarán llevarse los tres puntos de Valencia y dar un paso adelante en este tramo de la temporada.

El encuentro corresponde a la sexta jornada del campeonato, tuvo que ser aplazado el pasado 16 de septiembre debido a las fuertes lluvias que afectaron a Valencia. Cientos de aficionados ya se encontraban en las gradas del feudo levantinista cuando se confirmó la suspensión. Las precipitaciones dejaron el césped impracticable y, tras las comprobaciones pertinentes, se decidió que no se daban las condiciones necesarias para disputar el choque. Más de un mes después, ambos equipos recuperan una cita pendiente que puede tener importancia en sus respectivos objetivos.

El Levante busca aprovechar el partido aplazado para tomar aire

El conjunto granota tiene ante sí una oportunidad para dar un paso adelante en la clasificación. La victoria le permitiría ganar posiciones y afrontar con mayor tranquilidad los próximos compromisos. El equipo levantinista afronta el choque desde la decimoséptima posición por lo que un triunfo le supondría alejarse de la zona roja. Luís Castro, además, tendrá que valorar el estado físico de sus jugadores a la hora de confeccionar el once tras la acumulación de encuentros para un conjunto que no acostumbra jugar entre semana.

Una de las noticias positivas para el técnico portugués es la recuperación de Etta Eyong, que ya entrena al cien por cien y tiene opciones de entrar en la convocatoria. Hugo Sotelo, por su parte, todavía no está preparado para competir y no estará disponible para este encuentro. La presencia del delantero camerunés podría ofrecer una alternativa más al equipo en ataque.

El Athletic, condicionado por las bajas en ataque

El Athletic llega a Valencia en la úndecima posición con nueve puntos en su haber. El objetivo de "los leones" es intentar recuperar sensaciones y sumar tres puntos que le permitan acercarse a los puestos europeos. Sin embargo, Terzić tendrá que afrontar el encuentro con ausencias importantes. Gorka Guruzeta se perderá lo que resta de temporada tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior, mientras que Oihan Sancet tampoco estará disponible por sus problemas físicos. Nico Williams, ya recuperado de sus molestias en el recto anterior, podría esperar su oportunidad desde el banquillo.

Las bajas obligan al técnico alemán a buscar alternativas para mantener la amenaza ofensiva de su equipo. Iñaki Williams y Maroan Sannadi aparecen como opciones para ocupar la punta de ataque, en un partido en el que los rojiblancos necesitarán aprovechar sus ocasiones tras un encuentro con el Valencia la pasada jornada en la que no logró ver puerta.

Horario y dónde ver el Levante - Athletic Club

El encuentro entre el Levante y el Athletic Club se disputa este miércoles 21 de octubre, a las 20:00 horas, en el Ciutat de Valencia. El partido, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports, podrá verse en directo a través de Movistar LaLiga. Además, se podrá consultar toda la información del choque, las alineaciones confirmadas y el desarrollo del partido en ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Athletic Club: Unai Simón, Yuri, Laporte, Yeray, Areso, Jaureguizar, Gerenabarrena, Canales, Iñaki Williams, Berenguer y Sannadi.

Levante: Ryan, Manu Sánchez, Mandi, De la Fuente, Toljan, Oriol Rey, Requena, Olasagasti, Iván Romero, Victor García y Ratkov.