Llamamiento de Terzic a la afición: "﻿El domingo tenemos un partido muy importante en casa después de mucho tiempo sin jugar en San Mamés"

El técnico alemán analizó la derrota ante el Levante y reconoció demasiados errores para salir con al menos un punto del Ciutat de Valéncia: "Hubo un momento crucial que cambió con la expulsión, cuando nos quedamos con diez jugadores"

El Athletic Club cayó derrotado en su visita al Ciutat de València para disputar el partido aplazado por el temporal dejando muchas dudas en el juego de los hombres de Edin Terzic. El conjunto bilbaíno no logra despegar después de la marcha de Ernesto Valverde y con el técnico alemán solo suman nueve puntos de 27 posibles con dos victorias, tres empates y cuatro derrotas.

"Creo que necesitábamos algo de tiempo para adaptarnos. Asumimos más riesgos en la presión y creo que también al final de la primera parte empezamos a recuperar el control. En la segunda parte creo que jugamos realmente bien. De nuevo, hubo un momento crucial que cambió con la expulsión, cuando nos quedamos con diez jugadores. Pero incluso ahí se puede ver que fuimos el equipo que siempre creyó que este partido no estaba terminado y que íbamos a luchar hasta el final. Eso es algo que hicimos. Creamos algunos buenos momentos en los que teníamos la sensación de que estábamos muy cerca de marcar", ha analizado Terzic, aunque finalmente acabó encajando el tercer gol.

"Al final llegó el tercer gol en los últimos segundos del partido y se acabó. Creo que, si queremos criticar algo de nuestra actuación, son esos momentos individuales cruciales en los que perdimos el balón. Si queremos ser positivos con algunas cosas, es que luchamos hasta el final y no nos rendimos. Es algo sobre lo que podemos construir. Así que debemos dejar de perder balones tontos en el centro del campo y mantener alta la confianza", ha añadido.

Cuestionado por los cambios al descanso, donde dio entrada a Peio Canales e Iñaki Williams, Terzic justificó: "Todo reside en base a lo que es el resultado. Hemos mantenido la presión y el control a nivel de defensa. En el penalti se ha perdido bastante tiempo y también hemos jugado con ese tiempo para los cambios del segundo tiempo. Los que iban a salir venían de lesión y no era cuestión de tenerles mucho tiempo. Hemos logrado cambiar un poco y poner al rival a la defensiva".

El partido contra el Getafe es una final

"No sé si se vuelve mucho más importante porque es nuestro próximo partido y, por tanto, es el más importante para nosotros. Si tienes tres partidos seguidos en los que no ganas porque empatas y llega el cuarto, si ganas el cuarto partido es como si no hubieras perdido en cuatro partidos, y si pierdes el cuarto partido significa que llevas cuatro partidos sin ganar y, si lo ganas, significa que llevas cuatro partidos sin perder. El domingo tenemos un partido en casa después de mucho tiempo sin jugar en San Mamés, así que, por supuesto, es muy importante. Si queremos alcanzar nuestros objetivos al final de la temporada, tenemos que conseguir resultados. Eso empieza el domingo, en casa, contra el Getafe".

El nivel del equipo y la diferencia ante el Valencia

"Marcamos un gol y creamos más oportunidades de las que tuvimos en Mestalla hace un par de días, pero concedimos goles muy fáciles. Esa es la diferencia. Esa es la razón por la que empatamos el sábado y por la que hemos perdido hoy. Hoy estuvimos en una situación diferente. Tuve la sensación de que el sábado estuvimos muchas veces en zonas peligrosas, como a 20 metros de la portería, donde no finalizamos, donde no fuimos suficientemente eficaces o, en ocasiones, no tuvimos la suficiente confianza o valentía para disparar desde lejos. Por ejemplo, eso es algo que cambió hoy, aunque no siempre hayan sido los mejores disparos. Si recuerdo el primer disparo de Álex Berenguer, por ejemplo, a los ocho o diez minutos, más o menos, eso fue algo que faltó en Valencia. Estuvimos muchas, muchas veces en esa situación el sábado y no lo hicimos. De nuevo, si queremos ser el equipo que gana partidos, tenemos que dejar de conceder goles fáciles como hicimos y tenemos que crear más peligro en ataque y en la parcela ofensiva. Pero este es nuestro proceso, este es nuestro objetivo, este es nuestro desafío y vamos a trabajar en ello".