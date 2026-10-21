Levante 3-1 Athletic: Los leones de Terzić todavía no saben morder

Roger Brugué fue el gran protagonista gracias a un doblete en apenas dos minutos. Etta Eyong sentenció en el 98' pese al intento de reacción de los rojiblancos, que recortaron distancias desde el punto de penalti y pelearon hasta el final con diez jugadores tras la expulsión de Laporte

El Levante encontró en el partido aplazado ante el Athletic Club el impulso que necesitaba para volver a sonreír. Roger Brugué puso patas arriba el encuentro con dos goles en apenas dos minutos durante la primera mitad, aprovechando los errores de una defensa rojiblanca que volvió a conceder demasiado. Los de Luis Castro supieron proteger su ventaja durante buena parte de la segunda parte, pero tuvieron que sufrir tras el penalti transformado por Alex Berenguer y la expulsión de Aymeric Laporte. Ya en el tiempo añadido, Etta Eyong puso la puntilla para cerrar una victoria que permite a los granotas tomar aire en la clasificación.

El encuentro, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports, se disputó finalmente este miércoles después de que el pasado 16 de septiembre un fuerte temporal obligara a suspenderlo cuando ambos equipos ya habían calentado y miles de aficionados esperaban en la grada. Los dos llegaban necesitados de puntos, con una victoria que se resistía desde finales de agosto en el caso levantinista y desde comienzos de septiembre para los bilbaínos.

Fue el Athletic quien salió decidido a llevar la iniciativa. Los de Terzic se hicieron con el balón y comenzaron a buscar las bandas, mientras el Levante trataba de encontrar espacios al contragolpe. A los siete minutos, Rincón remató un centro de Yuri y, poco después, Ryan tuvo que volar para desviar un disparo de Berenguer desde la frontal. Iván Romero respondió con un cabezazo sin demasiados problemas para Unai Simón, en unos primeros compases en los que los visitantes parecían tener el partido bajo control.

Pero el Levante fue creciendo y encontró el premio a su eficacia. En el minuto 20, una acción embarullada dentro del área del Athletic acabó con varios rechaces hasta que el balón llegó a Brugué, que conectó un zurdazo para abrir el marcador. Apenas dos minutos después, la presión de Iván Romero provocó un error en la salida de balón de Jauregizar. El delantero conectó con Thiago Fernández, cuyo disparo rechazó Simón, pero Brugué volvió a adelantarse a la defensa para firmar el 2-0.

El Athletic intentó reaccionar antes del descanso, aunque fue Toljan quien estuvo cerca de ampliar la renta con un disparo que se marchó alto. Tras el paso por vestuarios, Terzic movió el banquillo con la entrada de Canales e Iñaki Williams para ganar presencia en el centro del campo y profundidad. Los rojiblancos fueron arrinconando al Levante, con Hugo Rincón insistiendo por la banda derecha, pero les costaba convertir ese dominio en ocasiones claras.

La insistencia tuvo recompensa en el minuto 67. Maroan se adelantó a Olasagasti dentro del área y Alejandro Quintero señaló penalti después de revisar la acción en el VAR. Berenguer engañó a Ryan desde los once metros y devolvió la emoción al encuentro.

Sin embargo, la reacción visitante quedó condicionada por la expulsión de Laporte en el 73’, tras derribar a Requena cuando se marchaba hacia la portería. El Athletic reclamó la revisión, pero la decisión se mantuvo. Ni siquiera la inferioridad numérica frenó a los bilbaínos, que buscaron el empate hasta el final, con Nico Williams también sobre el césped. Pero en el minuto 98, Etta Eyong aprovechó un rechace de Simón para sentenciar.

El Levante suma así diez puntos y asciende a la undécima posición, mientras que el Athletic se queda decimotercero, con nueve unidades, tras desperdiciar una oportunidad de salir de Valencia con algo más.

Ficha técnica:

3 - Levante: Ryan, Toljan (Nacho Pérez, m.80), Mandi, Ndukwe, Manu Sánchez; Roger Brugué (Víctor García, m.72), Dani Requena, Olasagasti, Thiago Fernández (Paco Cortes, m.83); Petar Ratkov (Etta Eyong, m.72) e Iván Romero (Oriol Rey, m.72).

1 - Athletic Club: Unai Simón; Hugo Rincón (Rego, m.81), Yeray, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta (Paredes, m.81), Jauregizar (Iñaki Williams, m.46); Navarro (Nico Williams, m.81), Berenguer, Johaneko (Canales, m.46); y Maroan. Goles: 1-0, m.20: Brugué. 2-0, m.22: Brugué. 2-1, m.67: Berenguer, de penalti. 3-1, m.98: Etta Eyong.

Árbitro: Alejandro Quintero (C. andaluz). Sacó tarjeta amarilla a los locales Etta Eyong (m.77) y Toljan (m.77) y al visitante Yuri (m.90+7). Expulsó con roja directa al visitante Laporte en el minuto 73.

Incidencias: Partido aplazado correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Ciutat de València ante 18.779 espectadores. Antes del partido, el Levante homenajeó a la guardameta Anna Álvarez, campeona del mundo con España sub20 y se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la dana Adam en las comarcas de La Safor y La Marina.