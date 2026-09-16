Levante - Athletic Club: Alineaciones probables, horario, canal y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Los de Luis Castro reciben en el día de hoy al conjunto de Edin Terzic, que llega dispuesto a conseguir los tres puntos del Ciutat de Valencia, en el encuentro correspondiente a la jornada seis de LaLiga EA Sports

El Levante recibe hoy al Athletic Club en la sexta jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto de Luis Castro vuelve al Ciutat de Valencia tras la derrota del pasado domingo frente al Barcelona, por lo que buscarán darle una alegría a su afición con los tres puntos. Los de Edin Terzic, por su parte, no pudieron pasar del empate en el duelo del sábado anterior contra el Elche en San Mamés, en el tercer tropiezo del equipo vasco esta temporada.

El Levante ha sufrido el reciente contratiempo de la lesión de Hugo Sotelo, que ha sufrido un esguince en su rodilla derecha. Junto a él, se encuentra en la enfermería Etta Eyong. Por otro lado, Edin Terzic cuenta con la baja segura de Dani Vivian, además de Egiluz, aunque está pendiente de la evolución de Peio Canales y Guruzeta. Iñaki Williams podrá entrar sin problemas en la convocatoria para visitar el Ciutat de Valencia.

Luis Castro y el estado de la plantilla del Levante

Por un lado, Luis Castro comentó en la rueda de prensa previa cómo se encuentran sus jugadores: "Está claro que esos días fueron más de recuperación. Preparamos el partido, no con el mismo tiempo, pero dentro de lo que ya sabemos que es nuestra identidad. Yo pienso que los jugadores van a estar preparados para el partido".

Además, el técnico del Levante añadió, valorando también la última hora de Hugo Sotelo, que "es poco tiempo, pero tenemos que estar, porque es la competición y tienes que adaptarte a eso si quieres jugar en campeonatos que son los mejores. Yo pienso que el club ya ha dado una información. Vamos a ver la evolución".

Edin Terzic confirma la baja de Dani Vivian

Por otro lado, Edin Terzic actualizó el parte de bajas en su equipo para visitar al Levante: "El único jugador que seguro que no está disponible es Dani Vivian. Sigue trabajando con su programa de recuperación y, como acabo de mencionar, todavía le va a llevar un par de días más".

El entrenador del Athletic Club espera que "durante el parón de selecciones esté cerca de volver con nosotros al césped. Gorka Guruzeta y Peio Canales han realizado hoy parte del entrenamiento, así que vamos a valorarles después de la sesión de hoy".

¿A qué hora se juega el partido? Levante - Athletic Club

El horario fijado para el Levante - Athletic Club de la sexta jornada de LaLiga EA Sports es el siguiente: 21:30 en horario peninsular y 20:30 en Canarias, de este miércoles 16 de septiembre.

¿Dónde ver el encuentro por TV y online? Levante - Athletic Club

El encuentro entre el Levante y Athletic Club se podrá seguir en directo, en televisión, a través de Movistar+, así como a través de Orange y LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir el partido en vivo online? Levante - Athletic Club

Además, el Levante - Athletic Club podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el Ciutat de Valencia desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambos conjuntos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de Luis Castro y el de Edin Terzic, que viene de empatar ante el Elche en San Mamés.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Rayo Vallecano - Espanyol, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en el choque del Ciutat de Valencia. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, Luis Castro y Edin Terzic, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque.

Alineaciones probables de Levante y Athletic Club

Levante: Ryan, Pérez, Dela, Mandi, Manu Sánchez, Oriol Rey, Bardeli, Olasagasti, Thiago Fernández, Iván Romero, Ratkov

Athletic Club: Unai Simón, Hugo Rincón, Paredes, Laporte, Louis-Jean, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Berenguer, Sancet, Nico Williams y Sannadi