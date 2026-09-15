Elche - Real Madrid, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

El conjunto blanco afronta la primera de dos salidas cruciales antes del parón, obligado a despejar sus dudas como visitante para no perder la estela de un FC Barcelona imparable

¡Muy buenas tardes! El Real Madrid pone a prueba su fiabilidad lejos del Santiago Bernabéu después de que en su última salida en LaLiga cayese derrotado ante el Real Betis. Tras las dos caras mostradas en casa ante el Rayo Vallecano, los de Mourinho están obligados a vencer para no dejar que el FC Barcelona se escape. Enfrente está un Elche que no conoce la victoria y está en puestos de descenso, aunque llega reforzado tras su empate en San Mamés. ¡Arrancamos!

A la espera de que se conozcan las alineaciones oficiales de José Mourinho y Martín Anselmi, os dejamos toda la información previa al choque, también sobre los canales donde verlo en directo por televisión.

Tras aterrizar esta misma mañana en Alicante, el conjunto blanco ha obsequiado a sus aficionados en la ciudad ilicitana con una sesión de forma de autógrafos a la que han acudido Arda Güler y Eduardo Camavinga.

El conjunto ilicitano sólo cuenta para este encuentro con la baja de Yago de Santiago, que sigue recuperándose de una intervención de rodilla realizada al final del pasado curso.

"Nuestro principal objetivo es estar juntos en todo momento. Nuestro espíritu como equipo y nuestra forma de ver el juego es a través de hacerlo juntos. Si el primero sale, yo lo sigo; si presionamos, presionamos todos; si atacamos, viajamos juntos. Hoy pasó y creo que ese es el camino", señaló el argentino en la rueda de prensa previa al encuentro de esta noche.

En total, José Mourinho realiza cinco cambios con respecto a la victoria ante el Rayo Vallecano. Da descanso a Bellingham , pero mantiene en el once a Diomande . Así, las novadades son el regreso de Güler , tras sus buenos minutos en el último partido, así como de Cucurella, Trent y Huijsen en una línea defensiva casi nueva por completo. También se estrena como titulari Tchouaméni .

Anselmi dentrada a Aguado y Martím Neto en el centro del campo y como como referencia al argenhino Osorio, que se estrena como titular.

Tras volver a la senda de la victoria en LaLiga ante el Rayo Vallecano, lo que le mantiene a tres puntos del FC Barcelona, el Real Madrid afronta un nuevo reto fuera de casa. En su estreno lejos del Santiago Bernabéu, ante el Espanyol, consiguió los tres puntos en el último minuto y en su segundo encuentro cayó ante el Betis. Este martes visita a un Elche que llega tras conseguir un valioso punto en San Mamés ante el Athletic Club, pero que aún no sabe lo que es sumar como local.

Así llega el Real Madrid

El conjunto blanco se está acostumbrando a golear en LaLiga en el Santiago Bernabéu, y también a los pitos. Pero los cuatro goles anotados ante Real Sociedad, Málaga y Rayo Vallecano contrastan con las dificultades lejos de su estadio. Unas dudas que los blancos buscan dejar atrás en una semana clave antes del parón internacional. Primero visitarán al Elche, donde empataron a dos la pasada temporada, y el domingo llegará el derbi ante el Atlético de Madrid en un estadio Metropolitano en el que fue goleado hace un año (5-2). Dos partidos fuera de casa vitales para seguir la estela de un FC Barcelona que sí mantiene el pleno de victorias.

Por ello, Mourinho no planea dar descanso a ninguna de sus tres estrellas en ataque. Mbappé, Vinícius y Bellingham van a por el pleno de titularidades en el primer tramo de la temporada. Los tres parecen haber encontrado su mejor acomodo, en su tercera temporada en el Real Madrid, y el técnico portugués les ve bien para volver a ser de la partida. Una condición de titular que recuperará Arda Güler. Suplente ante el Rayo Vallecano, salió al terreno de juego los últimos 15 minutos y cambió el partido.

Así llega el Elche

Enfrente estará un Elche que aún no sabe lo que es ganar esta temporada ni puntuar como local. El conjunto ilicitano, que sólo ha sumado dos puntos, llega algo reforzado eso sí tras el empate de la pasada jornada en San Mamés. Tras el resultado positivo logrado en Bilbao, todo apunta a que el técnico argentino Martín Anselmi protegerá de nuevo a su equipo en defensa para evitar correr riesgos y ser penalizado al contragolpe.

Fede Redondo, hijo del exmadridista Fernando Redondo, se mantendrá en el eje de la defensa tras su gran partido en San Mamés, así como el israelí Roy Revivo, uno de los últimos fichajes. La principal duda está en el carril derecho, donde Tete Morente y Rubén Sánchez pugnarán por la plaza. Thomas Lemar, fichaje estrella, volverá a arrancar desde el banquillo, tal y como ha sucedido en los dos últimos partidos. El Elche sólo cuenta para este encuentro con la baja de Yago de Santiago, que sigue recuperándose de una intervención de rodilla realizada al final del pasado curso.