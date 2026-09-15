Elche - Real Madrid: Alineaciones probables, horario, canal y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

El conjunto blanco afronta la primera de dos salidas cruciales antes del parón, obligado a despejar sus dudas como visitante para no perder la estela de un FC Barcelona imparable

Tras volver a la senda de la victoria en LaLiga ante el Rayo Vallecano, lo que le mantiene a tres puntos del FC Barcelona, el Real Madrid afronta un nuevo reto fuera de casa. En su estreno lejos del Santiago Bernabéu, ante el Espanyol, consiguió los tres puntos en el último minuto y en su segundo encuentro cayó ante el Betis. Este martes visita a un Elche que llega tras conseguir un valioso punto en San Mamés ante el Athletic Club, pero que aún no sabe lo que es sumar como local.

Así llega el Real Madrid

El conjunto blanco se está acostumbrando a golear en LaLiga en el Santiago Bernabéu, y también a los pitos. Pero los cuatro goles anotados ante Real Sociedad, Málaga y Rayo Vallecano contrastan con las dificultades lejos de su estadio. Unas dudas que los blancos buscan dejar atrás en una semana clave antes del parón internacional. Primero visitarán al Elche, donde empataron a dos la pasada temporada, y el domingo llegará el derbi ante el Atlético de Madrid en un estadio Metropolitano en el que fue goleado hace un año (5-2). Dos partidos fuera de casa vitales para seguir la estela de un FC Barcelona que sí mantiene el pleno de victorias.

Por ello, Mourinho no planea dar descanso a ninguna de sus tres estrellas en ataque. Mbappé, Vinícius y Bellingham van a por el pleno de titularidades en el primer tramo de la temporada. Los tres parecen haber encontrado su mejor acomodo, en su tercera temporada en el Real Madrid, y el técnico portugués les ve bien para volver a ser de la partida. Una condición de titular que recuperará Arda Güler. Suplente ante el Rayo Vallecano, salió al terreno de juego los últimos 15 minutos y cambió el partido.

Así llega el Elche

Enfrente estará un Elche que aún no sabe lo que es ganar esta temporada ni puntuar como local. El conjunto ilicitano, que sólo ha sumado dos puntos, llega algo reforzado eso sí tras el empate de la pasada jornada en San Mamés. Tras el resultado positivo logrado en Bilbao, todo apunta a que el técnico argentino Martín Anselmi protegerá de nuevo a su equipo en defensa para evitar correr riesgos y ser penalizado al contragolpe.

Fede Redondo, hijo del exmadridista Fernando Redondo, se mantendrá en el eje de la defensa tras su gran partido en San Mamés, así como el israelí Roy Revivo, uno de los últimos fichajes. La principal duda está en el carril derecho, donde Tete Morente y Rubén Sánchez pugnarán por la plaza. Thomas Lemar, fichaje estrella, volverá a arrancar desde el banquillo, tal y como ha sucedido en los dos últimos partidos. El Elche sólo cuenta para este encuentro con la baja de Yago de Santiago, que sigue recuperándose de una intervención de rodilla realizada al final del pasado curso.

¿Dónde ver por TV el Elche - Real Madrid de LaLiga?

El partido que disputan el Elche y el Real Madrid este martes 15 de septiembre dará comienzo a las 21:30 horas en el Estadio Martínez Valero y se podrá ver en directo a través de Movistar Plus+ (dial 7, incluido en el paquete básico), M+ LaLiga (dial 54 en Movistar Plus+ y 110 en Orange), M+ LaLiga HDR (M440 y O111) y en Orange Fútbol 1 (dial 107), así como en LaLiga TV Bar en los establecimientos. El encuentro corresponde a la jornada 6 de LaLiga EA Sports.

¿Cómo seguir online el Elche - Real Madrid de LaLiga?

También se podrá seguir el choque en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club ilicitano y de la entidad blanca habrá información actualizada al instante de este encuentro.

Alineaciones probables:

Elche: Dituro; Tete Morente o Rubén Sánchez, Sangaré, Redondo, Chust, Revivo; Gonzalo Villar, Morcillo, Germán Valera; Buonanotte y Fer Niño.

Real Madrid: Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva; Arda Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

Árbitro: Jesús Gil (Comité Extremeño).