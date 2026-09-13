El sueño de Oso se hace, al fin, en realidad: internacional absoluto con Argentina

El gran inicio de temporada como nervionense y su notable desembarco en el Estrasburgo, donde se ha convertido enseguida en indiscutible, han convencido a Lionel Scaloni, que lo convocará con la Albiceleste de forma inmediata para premiar su compromiso con la tierra de sus padres

"Es seleccionable y ya le hemos visto en varios partidos", anticipaba Lionel Scaloni sobre Joaquín Martínez Gauna, quien, cada vez que tuvo la oportunidad, dejaba claro que su sueño era ser internacional absoluto con la Albiceleste y, puestos a pedir, jugar algún día en River Plate, el equipo de sus amores y de los de su familia. "Que me haya nombrado es... Yo siempre tuve bien claro que quería jugar para Argentina, porque mis padres son de allí. Me puso muy contento que alguien como él me nombrase. Trabajo día a día para eso y espero que algún día se pueda cumplir. Nunca tuve ninguna llamada ni ningún acercamiento por parte de España", aclaraba Oso.

Y, según ha podido conocer en primicia ESTADIO Deportivo, su deseo se hará realidad en el próximo parón de selecciones. El Estrasburgo ya tiene la carta oficial de la AFA y entre este lunes y el martes debe ser ya oficial que el carrilero zurdo criado en Torrevieja formará parte de la citación para la ristra de amistosos que aún se negocia y que acontecerán, salvo cambio de planes, en el propio país suramericano, por lo que, de producirse el ansiado debut, el ex del Sevilla FC, traspasado en el pasado mercado estival al club alsaciano por 10 millones de euros fijos y un 10% de una futura venta, será una alegría doble para él, ya que lo haría en la tierra de sus ancestros y donde sigue parte de su familia.

Absoluta incertidumbre con los rivales y el propio seleccionador

El posible debut de Joaquín Martínez 'Oso' con la Albiceleste llega en un momento de plena incertidumbre en la AFA. En primer lugar, con el propio seleccionador, Lionel Scaloni, que acaba su vínculo contractual en diciembre de este año y todavía no ha renovado ni tiene visos de acercarse a un acuerdo. En clave más inmediata, ni siquiera se conoce la entidad de los rivales que tendrá Argentina en el largo parón de finales de septiembre y principios de octubre, desechada la invitación de Marruecos de acudir a Rabat, pues la idea es celebrar dos o tres encuentros amistosos en territorio patrio.

Además, el máximo dirigente de la Federación argentina, Claudio Tapia, negocia con la Fifa que ante Bolivia (77º en el ranking), Benín (93º) y Burkina Faso (62º) se consideren partidos Clase A, necesarios para ir descontando duelos de las sanciones impuestas tras el final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y Japón a los jugadores Leandro Paredes (diez encuentros), Thiago Almada (uno) y Nahuel Molina (siete), así como al segundo entrenador, Roberto Ayala (tres). Ya que no tengan que esperar a compromisos oficiales parece un sinsentido, aunque esa decisión ya estaría tomada en favor del subcampeón.