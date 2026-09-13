Tres de los cuatro últimos cruces entre Sevilla y Valencia costaron una destitución

La salida este domingo de Carlos Corberán y el CEO Ron Gourlay confirma el gafe que tiene el segundo enfrentamiento más repetido en la historia nervionense (201), sólo por detrás de las 203 veces que se midió en partido oficial contra el Barcelona; García Pimienta y Matías Almeyda también vieron puerta tras uno

El Valencia CF ha anunciado este domingo la destitución de Carlos Corberán y su cuerpo técnico tras la nefasta racha de resultados che (un empate inaugural a cero contra el RC Celta de Vigo y cuatro derrotas luego frente a Real Betis, RC Deportivo de La Coruña, FC Barcelona y Sevilla FC, con un solo tanto a favor en este periodo), que ha anclado a los blanquinegros en el 'farolillo rojo' de Primera división. Además, la cúpula encabezada por Peter Lim desde Singapur ha optado por acabar igualmente con el CEO Ron Gourlay y toda la dirección deportiva, pagando la cláusula del hasta ahora jefe de la planificación del CA Osasuna Braulio Vázquez, que encabezará el nuevo proyecto.

Es la tercera vez en menos de año y medio que un enfrentamiento entre valencianistas y nervionenses (con 201, sólo se ha medido más veces en su historia el cuadro blanquirrojo en partido oficial con el FC Barcelona, 203 para ser concretos) termina con la destitución del técnico de uno de ellos. Únicamente el 1-1 en Mestalla del pasado 7 de diciembre de 2025 dejó indemnes a ambos entrenadores, un Carlos Corberán que acaba de ser echado y un Matías Almeyda que aguantaría justo hasta la segunda vuelta de la 25/26, perdiendo el puesto tras caer 0-2 el 21 de marzo de 2026 ante idéntico oponente.

Pero es que el 11 de abril de 2025, la derrota a orillas del Turia por 1-0, con tanto de Javi Guerra en el tiempo de prolongación de la primera mitad, costó el cargo a Xavier García Pimienta. Era el cuarto traspié consecutivo del barcelonés, que pocas semanas antes atisbaba de lejos los puestos europeos, pero que vivía ya una involución que trataron de remediar en el Ramón Sánchez-Pizjuán con la enésima llamada a Joaquín Caparrós. La jugada casi sale rana, pues el utrerano solamente ganó uno de los siete últimos choques del curso (1-0 a la UD Las Palmas, con tanto redentor de Álvaro García Pascual), salvándose del descenso por un punto.

Al menos, viró de bando el mal fario

El consuelo en Nervión radica en que, al menos esta tercera vez en los últimos cuatro cruces con el Valencia CF, el damnificado es el míster che y no el sevillista. Antes al contrario, Luis García Plaza vive una etapa muy positiva en un equipo al que apenas ha dirigido en 14 ocasiones, pero que tiene, tras un buen inicio de la 26/27 (cifrado en 10 puntos de 15 posibles) en la zona alta de la clasificación de Primera división, después de que Juan Iglesias anotara sobre la bocina el tanto que materializaba el 1-0 definitivo frente a los blanquinegros y confirmara la buena senda de su nuevo equipo.