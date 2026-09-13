Braulio Vázquez deja Osasuna y se marcha al Valencia

Braulio Vázquez pone fin a una década en Osasuna para emprender un nuevo proyecto profesional. El Valencia abonará los 290.000 euros de su cláusula de rescisión, mientras que Cata asumirá el cargo de director deportivo tras siete años como secretario técnico

El Club Atlético Osasuna afronta un cambio importante en su estructura deportiva. Braulio Vázquez dejará de ser el director deportivo de la entidad después de casi una década al frente de la parcela deportiva rojilla.

El propio Braulio ha comunicado este domingo al club su decisión de poner fin a su etapa en Pamplona para emprender un nuevo proyecto profesional. Su salida se produce con el Valencia CF como destino, después de que la entidad valencianista haya informado de que abonará la cláusula de rescisión incluida en el contrato del hasta ahora responsable deportivo de Osasuna.

La cantidad de su salida es de 290.000 euros lo que tendra que pagar el Valencia para hacerse con los servicios de Braulio Vázquez. Su marcha supone el cierre de una etapa especialmente larga en Osasuna. Durante los últimos diez años, Braulio ha sido una de las figuras principales de la planificación deportiva del conjunto navarro y una pieza importante en la construcción de sus diferentes plantillas.

Cata será el nuevo director deportivo

Osasuna no tendrá que buscar fuera de la entidad a su sustituto. La junta directiva ha decidido que José Antonio Prieto, 'Cata', sea el nuevo director deportivo del club.

Cata conoce perfectamente el funcionamiento de la parcela deportiva rojilla, ya que desempeña desde 2017 el cargo de secretario técnico del fútbol profesional. Su promoción supone, por tanto, una apuesta por la continuidad y por una persona que lleva varios años trabajando junto a la estructura deportiva de Osasuna. El club navarro confía así en mantener una línea continuista pese a la salida de Braulio, con Cata asumiendo a partir de ahora la máxima responsabilidad en la planificación del primer equipo.

Braulio se despedirá este lunes de El Sadar

La despedida oficial de Braulio Vázquez tendrá lugar este lunes. El ya exdirector deportivo de Osasuna ofrecerá una rueda de prensa a partir de las 13:00 horas en El Sadar, donde pondrá punto final públicamente a su etapa en el club.

Será entonces cuando Braulio explique los motivos de su decisión y se despida de una entidad en la que ha trabajado durante la última década. Su salida se produce, además, rumbo a un Valencia que ha decidido apostar por su experiencia para reforzar su estructura deportiva. El conjunto valencianista pagará los 290.000 euros establecidos en su contrato y se hará con los servicios de uno de los hombres que más tiempo ha permanecido al frente de la dirección deportiva de un club de Primera.