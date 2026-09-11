El Athletic gana la batalla por el fichaje del sobrino de Azpilicueta, pero Osasuna promete seguir dando guerra

El Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol ha dado luz verde al club bilbaíno para poder incorporar al prometedor Sergio Nuin, pero desde El Sadar tienen pensando agotar todas las vías posibles

Una vez más, Athletic y Osasuna se han enfrentado este verano por un jugador de cantera. Una batalla que ha tenido que ser resuelta por el Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol, el cual ha dado la razón al club bilbaíno en el fichaje del joven Sergio Nuin. Es más, los rojiblancos ya lo han incluido este mismo viernes en su web oficial dentro del equipo Juvenil de División de Honor, del que formará parte. Aunque desde Tajonar aseguran que no está dicha la última palabra y valoran el fallo del citado órgano, que funciona como una institución de arbitraje en las disputas entre clubes y futbolistas, para determinar el siguiente paso a dar.

Ya el pasado mes de marzo se informó de que en Lezama llevaban tiempo siguiendo a este prometedor lateral nacido en 2010, al que todos aventuran una gran proyección. De hecho, la pasada campaña ya era capitán de la selección navarra sub 16 y del Juvenil B de Osasuna, en Liga Nacional, pese a cumplir su segundo año de cadete, siendo convocado ayer mismo por la selección española sub 17.

La postura de Osasuna: renovado hasta 2028

Poco después se conoció que el canterano rojillo había llegado a un acuerdo con el Athletic. Pero en El Sadar han tratado de hacer valer en todo momento el contrato que firmaron sus padres, el cual concedía la posibilidad de ampliar el mismo de forma unliateral por dos campañas más, hasta 2028. Y así lo hicieron, abonando las cantidad económicas correspondientes y tramitando la ficha. Pero el futbolista no se ha presentado a entrenar con el Juvenil A, donde se le tenía reservado un sitio, ni acudió a firmar su nuevo compromiso, a la espera de que se resolviese la disputa.

El argumento del Athletic: quedó libre el 30 de junio

Mientras tanto, el Athletic ha defendido que no se le puede firmar un contrato profesional a un menor de 16 años, edad que Sergio Nuin cumplió el pasado 13 de julio, ni fijarle una cláusula de rescisión para retenerlo. Por ello, la justificación utilizada en San Mamés es que lo han fichado cuando estaba libre, al acabar su contrato el 30 de junio. Y así se lo han reconocido desde el órgano federativo.

El caso podría acabar en la justicia ordinaria

Osasuna, por su parte, también ha argumentado que la Federación Navarra de Fútbol permite retener la licencia de los cadetes durante dos años más, además de apuntar que el citado comité no tiene capacidad para resolver una cuestión de contratos. Pero nada de ello le ha servido y ahora, según Diario de Navarra, tiene previsto agostar todas las vías posibles, ya se a través de la justicia deportiva (CSD o TAD) o la ordinaria, acudiendo al ámbito laboral. En los próximos días se conocerá su decisión.

No quiere seguir los pasos de su tío, César Aziplicueta

Curiosamente, además, se da la circunstancia de que Nuin es sobrino del ex sevillista César Azplicueta, apellido que en su caso luce en segundo lugar. Pero al contrario que su tío, ha optado por tomar otro camino para tratar de alcanzar la elite, después de siete temporadas en la cantera rojilla, a la que llegó procedente del San Cernin.

"Lleva siete años aquí con nosotros, tiene contrato en vigor. Tiene una opción de renovación que estaba acordada en el contrato y que estaba firmada por ellos. Nadie les obligó a firmar. Nosotros la ejecutaremos y si no tiene que ser así será otro organismo el que lo determine, pero en principio estará con nosotros", apuntó en el mes de junio Patxi Puñal, director técnico de Tajonar, donde su director, Ángel Alcaide, también insistió en esta misma postura. "Hay un compromiso por parte de sus padres de que el jugador esté aquí hasta los 18 años. Osasuna lógicamente lo va a ejercer y queremos que siga", afirmó. Pero el deseo de Sergio Nuin es otro y todo apunta a que está cerca de hacerlo realidad.