Elijah Gift llama a la puerta: "Ya ha entrenado con total normalidad durante toda la semana"

El entrenador de la SD Eibar, Jokin Aranbarri, ha confirmado que el extremo está en perfectas condiciones y que todo apunta a que podría tener sus primeros minutos en Segunda división en el partido de este lunes en el que el equipo armero se enfrenta al Celta Fortuna

Elijah Gift es una de las atracciones de esta temporada en Segunda división después de que el Athletic Club lo mandara cedido a la SD Eibar. Un movimiento bastante habitual en el club rojiblanco que ve en el equipo armero un lugar perfecto en el que curtirse, ganar experiencia en el fútbol profesional y, por tanto, tener minutos. El extremo llegó en los últimos compases del mercado de fichajes de verano y aún no ha podido debutar, pero todo apunta a que lo hará este próximo lunes en el encuentro liguero contra el Celta Fortuna.

"Gift ya está recuperado. Ya ha entrenado con total normalidad durante toda la semana. Eric Pérez arrastra esas molestias. De momento no ha tenido mucha suerte, pero esperemos que en poco tiempo esté ya con el equipo otra vez", ha confirmado Jokin Aranbarri, entrenador de la SD Eibar que actualmente es segundo en la clasificación de Segunda división.

A sus 20 años, Elijah Gift está en un momento clave de su carrera deportiva ya que está en la obligación de rendir en la élite del fútbol español para demostrar que está más que preparado para jugar en el Athletic Club en algún momento. En el club vasco confían en que el extremo crezca en esta temporada.

La SD Eibar se enfrenta al Celta Fortuna este próximo lunes

Jokin Aranbarri, entrenador de la SD Eibar, ha repasado la actualidad de su equipo y también el encuentro liguero de Segunda división contra el Celta Fortuna, otro filial.

"Viene de unos años de hacer las cosas muy bien. El año pasado hicieron una temporada muy completa con ese ascenso y han empezado esta temporada también realmente bien. Creo que están muy alineados con el primer equipo, se ven muchas semejanzas. Nos conocemos, porque me enfrenté a ellos el año pasado, pero sí que es verdad que el contexto va a ser diferente. Vamos a ser dos equipos diferentes, seguro que va a ser exigente para los dos, un partido de ritmo alto, donde los dos equipos vamos a intentar llevar la iniciativa. La primera gran pelea va a ser ver quién lleva esa iniciativa de juego", ha detallado el técnico sobre el Celta Fortuna.

También ha explicado que esperar un partido bastante duro contra el filial del equipo gallego. "Un partido de ritmo alto en el que los dos equipos vamos a intentar llevar la iniciativa de juego. Habrá momentos de dominar el partido, pero seguro que habrá momentos difíciles donde nos toque estar más bajos y tengamos que sufrir. En estos partidos va a ser importante que, cuando te exija el rival, lo hagas realmente bien, que sepas ser consistente. Cuando tengas que defender el área, ser sólido, porque en esos mini-partidos que se van a dar el lunes va a ser muy importante ponerse por delante".

La SD Eibar espera seguir con su buen inicio de temporada que le ha permitido sumar 9 puntos en los cuatro primeros partidos de Segunda división que le ha permitido establecerse en la segunda posición.