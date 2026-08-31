El Eibar se lleva a Elijah Gift

El Eibar y el Athletic han acordado la cesión de Elijah Gift hasta final de temporada. El extremo navarro, de 20 años, se reencuentra con Jokin Aranbarri, su técnico en el Bilbao Athletic, y da el salto al fútbol profesional para aportar velocidad y desborde.

El Eibar y el Athletic Club han alcanzado un acuerdo para la cesión de Elijah Gift hasta final de temporada. El extremo navarro, de 20 años, abandona temporalmente el Bilbao Athletic para dar el salto con un técnico que conoce perfectamente sus condiciones: Jokin Aranbarri.

La operación supone un paso importante en la progresión de un futbolista en el que el Athletic tiene depositadas grandes esperanzas. Gift realizó buena parte de la pretemporada con el primer equipo rojiblanco a las órdenes de Edin Terzic, participando en cuatro amistosos, pero la competencia existente en las posiciones de ataque hizo que el club considerase más conveniente buscarle un destino donde pueda disfrutar de minutos y seguir creciendo.

De Liverpool a Lezama y ahora a Ipurua

Nacido en Corella (Navarra) en 2006, Gift comenzó su formación en la Escuela de Fútbol de Castejón antes de trasladarse a Inglaterra con su familia. Allí pasó por las canteras del Huddersfield Town y del Liverpool, donde continuó desarrollando un perfil ofensivo que acabaría llamando la atención del Athletic. El conjunto rojiblanco incorporó al atacante en 2023, cuando tenía 17 años. Tras pasar por el Juvenil y el Basconia, el extremo se consolidó la pasada temporada en el Bilbao Athletic. Allí disputó 30 encuentros en Primera Federación, con dos goles, además de participar en seis partidos de la UEFA Youth League, competición en la que también consiguió marcar dos tantos. Su rendimiento convenció al cuerpo técnico del primer equipo para incluirlo en la primera parte de la preparación estival. Sin embargo, el gran número de futbolistas disponibles para ocupar las bandas terminó condicionando sus opciones de continuidad.

El destino, además, no podría ser más familiar. Aranbarri ya dirigió a Gift la pasada campaña en el Bilbao Athletic y conoce de primera mano su evolución. El entrenador guipuzcoano dejó Lezama este verano después de dos temporadas al frente del filial y asumió el banquillo del primer equipo del Eibar, por lo que ambos vuelven a encontrarse apenas unos meses después.

Velocidad y desborde para las bandas del Eibar

La apuesta armera responde a una necesidad concreta. Gift es un extremo capaz de actuar en ambas bandas y destaca especialmente por su velocidad, potencia, desborde y capacidad para encarar en el uno contra uno. Su perfil puede ofrecer al Eibar una variante diferente en ataque. Cuando los rivales cierren espacios y obliguen a buscar soluciones por fuera, su capacidad para superar adversarios puede convertirse en un recurso importante. Y cuando aparezcan metros para correr, su velocidad puede hacer todavía más daño. La llegada de Gift se produce, además, dentro de un movimiento con doble dirección entre ambos clubes. Mientras el extremo pone rumbo a Ipurua, Lucas Sarasketa se incorpora al Bilbao Athletic procedente del Eibar. El lateral izquierdo, de 19 años, regresa así a Lezama después de haber pasado anteriormente por las categorías inferiores del Athletic.